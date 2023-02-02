В Первоуральске (Свердловская область) водители устроили драку на пешеходном переходе возле перекрестка улиц Ватутина — Советская. Все из-за того, что один не уступил дорогу другому, рассказывают очевидцы.
«Один другому не уступил дорогу, и началось… выяснения, кто прав, сломанное зеркало, драка», — рассказал подписчик сообщества «Нетипичный Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU обратилось за комментарием в полицию Первоуральска, там ответили, что им поступало сообщение о ДТП на перекрестке Ватутина — Советская.
«На месте сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано повреждение автомобиля. Потерпевшим написано заявление по данному факту. В настоящее время в рамках действующего законодательства будет проведена проверка и принято решение», — отметили в полиции.
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