02 февраля 2023

В Свердловской области водители подрались на пешеходном переходе. Видео

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В Первоуральске водители не поделили дорогу Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) водители устроили драку на пешеходном переходе возле перекрестка улиц Ватутина — Советская. Все из-за того, что один не уступил дорогу другому, рассказывают очевидцы.

«Один другому не уступил дорогу, и началось… выяснения, кто прав, сломанное зеркало, драка», — рассказал подписчик сообщества «Нетипичный Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU обратилось за комментарием в полицию Первоуральска, там ответили, что им поступало сообщение о ДТП на перекрестке Ватутина — Советская.

«На месте сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано повреждение автомобиля. Потерпевшим написано заявление по данному факту. В настоящее время в рамках действующего законодательства будет проведена проверка и принято решение», — отметили в полиции.

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В Первоуральске (Свердловская область) водители устроили драку на пешеходном переходе возле перекрестка улиц Ватутина — Советская. Все из-за того, что один не уступил дорогу другому, рассказывают очевидцы. «Один другому не уступил дорогу, и началось… выяснения, кто прав, сломанное зеркало, драка», — рассказал подписчик сообщества «Нетипичный Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU обратилось за комментарием в полицию Первоуральска, там ответили, что им поступало сообщение о ДТП на перекрестке Ватутина — Советская. «На месте сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано повреждение автомобиля. Потерпевшим написано заявление по данному факту. В настоящее время в рамках действующего законодательства будет проведена проверка и принято решение», — отметили в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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