Байден объяснил свой отказ поставлять Киеву истребители F-16

Байден: запрашиваемые Украиной истребители F-16 следует оставить в США

07 февраля 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Байден пожелал, чтобы истребители F-16 остались в США Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16 следует оставить в Соединенных Штатах. Так американский лидер Джо Байден объяснил свой отказ направлять Киеву боевые самолеты в качестве военной помощи. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — заявил Байден журналистам. Слова президента опубликованы на официальном сайте Белого дома. После одобрения поставок танков со стороны Германии и США президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать Киеву боевые самолеты и ракеты. Байден, в свою очередь, ответил отказом. Британский обозреватель Джастин Бронк предположил, что западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитных ракетных комплексов, которые стоят на вооружении РФ.

Истребители F-16 следует оставить в Соединенных Штатах. Так американский лидер Джо Байден объяснил свой отказ направлять Киеву боевые самолеты в качестве военной помощи. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — заявил Байден журналистам. Слова президента опубликованы на официальном сайте Белого дома. После одобрения поставок танков со стороны Германии и США президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать Киеву боевые самолеты и ракеты. Байден, в свою очередь, ответил отказом. Британский обозреватель Джастин Бронк предположил, что западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитных ракетных комплексов, которые стоят на вооружении РФ.