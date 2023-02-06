06 февраля 2023

Байден объяснил свой отказ поставлять Киеву истребители F-16

Байден: запрашиваемые Украиной истребители F-16 следует оставить в США
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден пожелал, чтобы истребители F-16 остались в США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 следует оставить в Соединенных Штатах. Так американский лидер Джо Байден объяснил свой отказ направлять Киеву боевые самолеты в качестве военной помощи.

«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — заявил Байден журналистам. Слова президента опубликованы на официальном сайте Белого дома.

После одобрения поставок танков со стороны Германии и США президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать Киеву боевые самолеты и ракеты. Байден, в свою очередь, ответил отказом. Британский обозреватель Джастин Бронк предположил, что западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитных ракетных комплексов, которые стоят на вооружении РФ.

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Истребители F-16 следует оставить в Соединенных Штатах. Так американский лидер Джо Байден объяснил свой отказ направлять Киеву боевые самолеты в качестве военной помощи. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — заявил Байден журналистам. Слова президента опубликованы на официальном сайте Белого дома. После одобрения поставок танков со стороны Германии и США президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать Киеву боевые самолеты и ракеты. Байден, в свою очередь, ответил отказом. Британский обозреватель Джастин Бронк предположил, что западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитных ракетных комплексов, которые стоят на вооружении РФ.
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