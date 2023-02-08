Политолог заявил о «гитлеровских амбициях» Зеленского. Видео

Политолог Светов: политика Зеленского постепенно приводит страну к диктатуре

08 февраля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подавляет всю оппозицию на Украине, заявил Юрий Светов Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский приводит страну к диктатуре, и оппозиции в стране не остается. Его политика схожа с аналогичной у лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «На Украине таких сил [кто будет требовать прекращения гражданской войны в стране] не видно, и если кто-то и был, то их под корень выводит [президент Украины Владимир] Зеленский. <…> Он в любой момент сможет внести внешние признаки диктатуры. <…> Мы должны помнить, что господин Гитлер привел страну к катастрофе. <…> Зеленский этим путем и пройдет», — заявил Юрий Светов в интервью Пятому каналу. Политолог подчеркнул, что «СМИ все затушены, которые могли бы потенциально выступать в качестве оппозиции». Также Светов подчеркивает, что номинально на Украине не действует диктатура, так как Зеленский официально был избран. Но политолог сравнивает Зеленского с Адольфом Гитлером и его политикой. При этом Гитлер также был официально избран на свой пост. Эксперт уточнил, что в стране продлено военное положение и в настоящий момент полномочия Зеленского становятся практически диктаторскими. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов также сравнивал действия Зеленского и Гитлера. Эксперт заявил, что Зеленский приказывает своим войскам оставаться на местах в ходе боевых действий и данная тактика равняет его с немецким диктатором. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский приводит страну к диктатуре, и оппозиции в стране не остается. Его политика схожа с аналогичной у лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «На Украине таких сил [кто будет требовать прекращения гражданской войны в стране] не видно, и если кто-то и был, то их под корень выводит [президент Украины Владимир] Зеленский. <…> Он в любой момент сможет внести внешние признаки диктатуры. <…> Мы должны помнить, что господин Гитлер привел страну к катастрофе. <…> Зеленский этим путем и пройдет», — заявил Юрий Светов в интервью Пятому каналу. Политолог подчеркнул, что «СМИ все затушены, которые могли бы потенциально выступать в качестве оппозиции». Также Светов подчеркивает, что номинально на Украине не действует диктатура, так как Зеленский официально был избран. Но политолог сравнивает Зеленского с Адольфом Гитлером и его политикой. При этом Гитлер также был официально избран на свой пост. Эксперт уточнил, что в стране продлено военное положение и в настоящий момент полномочия Зеленского становятся практически диктаторскими. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов также сравнивал действия Зеленского и Гитлера. Эксперт заявил, что Зеленский приказывает своим войскам оставаться на местах в ходе боевых действий и данная тактика равняет его с немецким диктатором.