Единственным выходом западных стран в конфликте на Украине является покаяние в содеянном. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада в конфликте на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что очередные поставки западного оружия никак не помогут странам, которые оказывают помощь украинскому руководству, избежать поражения в конфликте.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что если Запад будет медлить с поставками военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), это приведет к победе России в спецоперации на Украине. В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил, что власти Украины и их западные партнеры чувствуют полную уверенность в будущей победе над Россией, в связи чем в случае ударов ВСУ по Крыму никакой осуждающей реакции от стран Запада не последует, передает «Царьград».
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Единственным выходом западных стран в конфликте на Украине является покаяние в содеянном. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада в конфликте на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что очередные поставки западного оружия никак не помогут странам, которые оказывают помощь украинскому руководству, избежать поражения в конфликте. Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что если Запад будет медлить с поставками военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), это приведет к победе России в спецоперации на Украине. В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил, что власти Украины и их западные партнеры чувствуют полную уверенность в будущей победе над Россией, в связи чем в случае ударов ВСУ по Крыму никакой осуждающей реакции от стран Запада не последует, передает «Царьград».