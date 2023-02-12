Захарова нашла «единственный выход для Запада» в конфликте на Украине

Захарова: покаяние в содеянном является единственным выходом для Запада в конфликте на Украине

12 февраля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Покаяние в содеянном является единственным выходом Запада, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственным выходом западных стран в конфликте на Украине является покаяние в содеянном. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада в конфликте на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она добавила, что очередные поставки западного оружия никак не помогут странам, которые оказывают помощь украинскому руководству, избежать поражения в конфликте. Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что если Запад будет медлить с поставками военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), это приведет к победе России в спецоперации на Украине. В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил, что власти Украины и их западные партнеры чувствуют полную уверенность в будущей победе над Россией, в связи чем в случае ударов ВСУ по Крыму никакой осуждающей реакции от стран Запада не последует, передает «Царьград».

Единственным выходом западных стран в конфликте на Украине является покаяние в содеянном. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада в конфликте на Украине», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что очередные поставки западного оружия никак не помогут странам, которые оказывают помощь украинскому руководству, избежать поражения в конфликте. Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что если Запад будет медлить с поставками военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), это приведет к победе России в спецоперации на Украине. В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил, что власти Украины и их западные партнеры чувствуют полную уверенность в будущей победе над Россией, в связи чем в случае ударов ВСУ по Крыму никакой осуждающей реакции от стран Запада не последует, передает «Царьград».