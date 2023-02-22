Председатель ООН выступил с обращением к россиянам на русском языке

23 февраля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Председатель Генассамблеи ООН обратился к сообществу на русском языке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия была и остается важнейшим членом ООН. Такое заявление сделал на русском языке председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чаба Кереши. «Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», — заявил по-русски Кереши на специальной сессии Генеральной ассамблеи, посвященной ситуации на Украине. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. По его мнению, армия России сильнее и затопит украинские войска во время своего наступления.

Россия была и остается важнейшим членом ООН. Такое заявление сделал на русском языке председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чаба Кереши. «Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», — заявил по-русски Кереши на специальной сессии Генеральной ассамблеи, посвященной ситуации на Украине. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. По его мнению, армия России сильнее и затопит украинские войска во время своего наступления.