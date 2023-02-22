Председатель ООН выступил с обращением к россиянам на русском языке

Россия была и остается важнейшим членом ООН. Такое заявление сделал на русском языке председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чаба Кереши.
«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», — заявил по-русски Кереши на специальной сессии Генеральной ассамблеи, посвященной ситуации на Украине.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. По его мнению, армия России сильнее и затопит украинские войска во время своего наступления.
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