22 февраля 2023

Председатель ООН выступил с обращением к россиянам на русском языке

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Официальный сайт президента Украины, оон
Председатель Генассамблеи ООН обратился к сообществу на русском языке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия была и остается важнейшим членом ООН. Такое заявление сделал на русском языке председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чаба Кереши.

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», — заявил по-русски Кереши на специальной сессии Генеральной ассамблеи, посвященной ситуации на Украине.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. По его мнению, армия России сильнее и затопит украинские войска во время своего наступления.

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Россия была и остается важнейшим членом ООН. Такое заявление сделал на русском языке председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Чаба Кереши. «Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», — заявил по-русски Кереши на специальной сессии Генеральной ассамблеи, посвященной ситуации на Украине. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. По его мнению, армия России сильнее и затопит украинские войска во время своего наступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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