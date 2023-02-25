Zeit: Бундесвер ожидает десятилетия войны НАТО с Россией

26 февраля 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Глава Бундесвера Вюстнер заявил, что конфликт между НАТО и РФ затянется на десять лет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Бундесвере ожидают, что конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десять лет. Ассоциация военного ведомства в связи с этим призвала к перевооружению. Об этом заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер. «Наивно полагать, что конфликт закончится в этом году. Мы переживаем десятилетие конфликта в Европе», — пишет Zeit , ссылаясь на Вюстнера. Вюстнер призвал НАТО объединиться с Германией. Также он призывает Бундесвер быстрее оснащаться и модернизироваться. «Мы можем продолжать поддерживать Украину, но в то же время нам самим нужно улучшаться», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что политолог из Германии Клаус Кресс заявил, что ФРГ имеет право начать боевые действия против России. Он объяснил это правом на коллективную самооборону. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев опроверг эту информацию, заявив, что Германия не обладает международно-правовыми основаниями для прямого вмешательства в конфликт на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что спецоперация стала испытанием для США и НАТО.

В Бундесвере ожидают, что конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десять лет. Ассоциация военного ведомства в связи с этим призвала к перевооружению. Об этом заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер. «Наивно полагать, что конфликт закончится в этом году. Мы переживаем десятилетие конфликта в Европе», — пишет Zeit, ссылаясь на Вюстнера. Вюстнер призвал НАТО объединиться с Германией. Также он призывает Бундесвер быстрее оснащаться и модернизироваться. «Мы можем продолжать поддерживать Украину, но в то же время нам самим нужно улучшаться», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что политолог из Германии Клаус Кресс заявил, что ФРГ имеет право начать боевые действия против России. Он объяснил это правом на коллективную самооборону. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев опроверг эту информацию, заявив, что Германия не обладает международно-правовыми основаниями для прямого вмешательства в конфликт на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что спецоперация стала испытанием для США и НАТО.