Подполковник запаса предупредил о скором применении неожиданного оружия в зоне СВО

26 февраля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Россия увеличила производство военной техники, сказал Олег Иванников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет большим сюрпризом новая техника России в зоне спецоперации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. «Сейчас военно-промышленный комплекс переведен на трехсменную работу. У нас имеется достаточное количество уникальной техники и боеприпасов. Если сейчас что-то мы не демонстрируем или не применяем, это совершенно не значит, что этого у нас нет. Будет очень много сюрпризов в ближайшее время продемонстрировано нашим украинским противникам. Они даже не подозревают, что такие технологические решения в производстве военной техники имеются в России», — сказал Олег Иванников. Он подчеркнул, что чем серьезнее будет поставляться техника с Запада для Украины, тем дальше РФ будет вынуждена продвигать свои войска. «Мы видим, что поставляются нашим противником боеприпасы повышенной дальности, но нам нужно опираться на слова президента России Владимира Путина, на информацию, полученную от [пресс-секретаря российского лидера] Дмитрия Пескова, о том, что чем более опасное и дальнобойное оружие будут поставлять наши противники, тем дальше мы вынуждены будем отодвигать границы проведения спецоперации в сторону Запада», — отметил подполковник запаса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил о поставке истребителей. Американский лидер Джо Байден отказал ему, чтобы избежать эскалации конфликта. Если США поставят Украине танки и прочее вооружение для нанесения ударов вглубь российской территории, от РФ последуют жесткие ответные меры, предупредил посол России в Китае Игорь Моргулов. Как объяснил врио главы ДНР Денис Пушилин, поставки дальнобойного оружия Киеву затянут сроки спецоперации, потому что ВС РФ потребуется больше времени для оттеснения угрозы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет большим сюрпризом новая техника России в зоне спецоперации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. «Сейчас военно-промышленный комплекс переведен на трехсменную работу. У нас имеется достаточное количество уникальной техники и боеприпасов. Если сейчас что-то мы не демонстрируем или не применяем, это совершенно не значит, что этого у нас нет. Будет очень много сюрпризов в ближайшее время продемонстрировано нашим украинским противникам. Они даже не подозревают, что такие технологические решения в производстве военной техники имеются в России», — сказал Олег Иванников. Он подчеркнул, что чем серьезнее будет поставляться техника с Запада для Украины, тем дальше РФ будет вынуждена продвигать свои войска. «Мы видим, что поставляются нашим противником боеприпасы повышенной дальности, но нам нужно опираться на слова президента России Владимира Путина, на информацию, полученную от [пресс-секретаря российского лидера] Дмитрия Пескова, о том, что чем более опасное и дальнобойное оружие будут поставлять наши противники, тем дальше мы вынуждены будем отодвигать границы проведения спецоперации в сторону Запада», — отметил подполковник запаса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил о поставке истребителей. Американский лидер Джо Байден отказал ему, чтобы избежать эскалации конфликта. Если США поставят Украине танки и прочее вооружение для нанесения ударов вглубь российской территории, от РФ последуют жесткие ответные меры, предупредил посол России в Китае Игорь Моргулов. Как объяснил врио главы ДНР Денис Пушилин, поставки дальнобойного оружия Киеву затянут сроки спецоперации, потому что ВС РФ потребуется больше времени для оттеснения угрозы.