Посол в КНР предупредил о жестком ответе на поставку танков для ВСУ

Если США поставят Украине танки и прочее вооружение для нанесения ударов вглубь российской территории, от РФ последуют жесткие ответные меры. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружение, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — сказал Игорь Моргулов. Его слова приводит Global Times.
С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. В конце января стало известно, что США намерены передать Киеву свои танки Abrams. Однако Вашингтон сможет поставить Украине 31 танк не раньше конца 2023 года, напоминает ОТР.
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Если США поставят Украине танки и прочее вооружение для нанесения ударов вглубь российской территории, от РФ последуют жесткие ответные меры. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. «Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружение, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — сказал Игорь Моргулов. Его слова приводит Global Times. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. В конце января стало известно, что США намерены передать Киеву свои танки Abrams. Однако Вашингтон сможет поставить Украине 31 танк не раньше конца 2023 года, напоминает ОТР.