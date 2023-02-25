Посол в КНР предупредил о жестком ответе на поставку танков для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, эшелон, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2, поставки
Поставки Вашингтоном танков на Украину приведут к ответу со стороны РФ, заявил Игорь Моргулов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если США поставят Украине танки и прочее вооружение для нанесения ударов вглубь российской территории, от РФ последуют жесткие ответные меры. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружение, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — сказал Игорь Моргулов. Его слова приводит Global Times.

С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. В конце января стало известно, что США намерены передать Киеву свои танки Abrams. Однако Вашингтон сможет поставить Украине 31 танк не раньше конца 2023 года, напоминает ОТР.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если США поставят Украине танки и прочее вооружение для нанесения ударов вглубь российской территории, от РФ последуют жесткие ответные меры. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. «Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружение, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — сказал Игорь Моргулов. Его слова приводит Global Times. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, отправляя ей различное вооружение. В конце января стало известно, что США намерены передать Киеву свои танки Abrams. Однако Вашингтон сможет поставить Украине 31 танк не раньше конца 2023 года, напоминает ОТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...