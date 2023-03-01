01 марта 2023

TV2: в Дании украинские дети затравили учительницу за русское происхождение

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Датский канал рассказал об украинских учениках, которые затравили свою учительницу с русскими корнями Фото:

В датском городе Хельсингер дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Об этом сообщает телеканал TV2. Преподаватель обратилась к руководству учебного заведения.

«Они собирались вывесить украинский флаг, чтобы вывести из себя датско-русского учителя», — цитирует представителя учебного заведения телеканал TV2. Сообщается, что травля началась в феврале, учительница обратилась к руководству школы, но это только ухудшило положение.

Против того, чтобы учитель с русскими корнями осталась преподавать в классе с украинскими детьми, выступили и их родители. На годовщину проведения Россией спецоперации дети принесли в школу украинский флаг и собирались повесить его в кабинете, где преподавала педагог. Дети саботировали школьные занятия: «раз у вас есть русские сотрудники, значит, вы поддерживаете Россию». Некоторые преподаватели были на грани нервного срыва из-за сложившейся ситуации.

Ранее в Польше украинская беженка практически выжила приютившую ее полячку из собственной кухни. Женщины вместе открыли бизнес по изготовлению пельменей, но украинка взяла процесс в свои руки и оккупировала кухню, передает RT. Полячка нашла для беженки другую работу с проживанием и попросила съехать.

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В датском городе Хельсингер дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Об этом сообщает телеканал TV2. Преподаватель обратилась к руководству учебного заведения. «Они собирались вывесить украинский флаг, чтобы вывести из себя датско-русского учителя», — цитирует представителя учебного заведения телеканал TV2. Сообщается, что травля началась в феврале, учительница обратилась к руководству школы, но это только ухудшило положение. Против того, чтобы учитель с русскими корнями осталась преподавать в классе с украинскими детьми, выступили и их родители. На годовщину проведения Россией спецоперации дети принесли в школу украинский флаг и собирались повесить его в кабинете, где преподавала педагог. Дети саботировали школьные занятия: «раз у вас есть русские сотрудники, значит, вы поддерживаете Россию». Некоторые преподаватели были на грани нервного срыва из-за сложившейся ситуации. Ранее в Польше украинская беженка практически выжила приютившую ее полячку из собственной кухни. Женщины вместе открыли бизнес по изготовлению пельменей, но украинка взяла процесс в свои руки и оккупировала кухню, передает RT. Полячка нашла для беженки другую работу с проживанием и попросила съехать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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