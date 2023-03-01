TV2: в Дании украинские дети затравили учительницу за русское происхождение

02 марта 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Датский канал рассказал об украинских учениках, которые затравили свою учительницу с русскими корнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В датском городе Хельсингер дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Об этом сообщает телеканал TV2. Преподаватель обратилась к руководству учебного заведения. «Они собирались вывесить украинский флаг, чтобы вывести из себя датско-русского учителя», — цитирует представителя учебного заведения телеканал TV2. Сообщается, что травля началась в феврале, учительница обратилась к руководству школы, но это только ухудшило положение. Против того, чтобы учитель с русскими корнями осталась преподавать в классе с украинскими детьми, выступили и их родители. На годовщину проведения Россией спецоперации дети принесли в школу украинский флаг и собирались повесить его в кабинете, где преподавала педагог. Дети саботировали школьные занятия: «раз у вас есть русские сотрудники, значит, вы поддерживаете Россию». Некоторые преподаватели были на грани нервного срыва из-за сложившейся ситуации. Ранее в Польше украинская беженка практически выжила приютившую ее полячку из собственной кухни. Женщины вместе открыли бизнес по изготовлению пельменей, но украинка взяла процесс в свои руки и оккупировала кухню, передает RT. Полячка нашла для беженки другую работу с проживанием и попросила съехать.

В датском городе Хельсингер дети украинских беженцев затравили учительницу с русскими корнями. Об этом сообщает телеканал TV2. Преподаватель обратилась к руководству учебного заведения. «Они собирались вывесить украинский флаг, чтобы вывести из себя датско-русского учителя», — цитирует представителя учебного заведения телеканал TV2. Сообщается, что травля началась в феврале, учительница обратилась к руководству школы, но это только ухудшило положение. Против того, чтобы учитель с русскими корнями осталась преподавать в классе с украинскими детьми, выступили и их родители. На годовщину проведения Россией спецоперации дети принесли в школу украинский флаг и собирались повесить его в кабинете, где преподавала педагог. Дети саботировали школьные занятия: «раз у вас есть русские сотрудники, значит, вы поддерживаете Россию». Некоторые преподаватели были на грани нервного срыва из-за сложившейся ситуации. Ранее в Польше украинская беженка практически выжила приютившую ее полячку из собственной кухни. Женщины вместе открыли бизнес по изготовлению пельменей, но украинка взяла процесс в свои руки и оккупировала кухню, передает RT. Полячка нашла для беженки другую работу с проживанием и попросила съехать.