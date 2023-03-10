На Украине объявили воздушную тревогу из-за российских «Кинжалов»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, истребители, в небе
На Украине объявили воздушную тревогу из-за российских истребителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины объявлена всеобщая воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Взлет МиГ-31К ВВС РФ. <…> Это носитель гиперзвуковой [российской] ракеты Х-47м2 „Кинжал“, которую наши [средства ПВО Украины] не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины», — сообщает «Новости Украины» в своем telegram-канале. Также отмечен вылет российского истребителя Су-30СМ.

Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Киеву. Причиной этому стали взрывы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.

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На территории Украины объявлена всеобщая воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ. «Взлет МиГ-31К ВВС РФ. <…> Это носитель гиперзвуковой [российской] ракеты Х-47м2 „Кинжал“, которую наши [средства ПВО Украины] не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины», — сообщает «Новости Украины» в своем telegram-канале. Также отмечен вылет российского истребителя Су-30СМ. Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Киеву. Причиной этому стали взрывы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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