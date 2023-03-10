На Украине объявили воздушную тревогу из-за российских «Кинжалов»

На территории Украины объявлена всеобщая воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Взлет МиГ-31К ВВС РФ. <…> Это носитель гиперзвуковой [российской] ракеты Х-47м2 „Кинжал“, которую наши [средства ПВО Украины] не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины», — сообщает «Новости Украины» в своем telegram-канале. Также отмечен вылет российского истребителя Су-30СМ.
Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Киеву. Причиной этому стали взрывы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.
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