На Украине объявили воздушную тревогу из-за российских «Кинжалов»

10 марта 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

На Украине объявили воздушную тревогу из-за российских истребителей Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Украины объявлена всеобщая воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ. «Взлет МиГ-31К ВВС РФ. <…> Это носитель гиперзвуковой [российской] ракеты Х-47м2 „Кинжал“, которую наши [средства ПВО Украины] не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины», — сообщает «Новости Украины» в своем telegram-канале. Также отмечен вылет российского истребителя Су-30СМ. Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Киеву. Причиной этому стали взрывы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.

На территории Украины объявлена всеобщая воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ. «Взлет МиГ-31К ВВС РФ. <…> Это носитель гиперзвуковой [российской] ракеты Х-47м2 „Кинжал“, которую наши [средства ПВО Украины] не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины», — сообщает «Новости Украины» в своем telegram-канале. Также отмечен вылет российского истребителя Су-30СМ. Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Киеву. Причиной этому стали взрывы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу.