Виталий Кличко сообщил, что 15% киевлян без света
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за взрывов в Киеве начались экстренные отключения электричества. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
«Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей», — написал Кличко в своем telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях, передает «Федеральное агентство новостей». На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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