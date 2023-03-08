08 марта 2023

Кличко подтвердил взрывы в Киеве. Видео

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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Виталий Кличко сообщил, что 15% киевлян без света Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за взрывов в Киеве начались экстренные отключения электричества. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

«Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей», — написал Кличко в своем telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях, передает «Федеральное агентство новостей». На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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Из-за взрывов в Киеве начались экстренные отключения электричества. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко. «Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света около 15% потребителей», — написал Кличко в своем telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях, передает «Федеральное агентство новостей». На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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