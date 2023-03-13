Минобрнауки: часть студентов РФ смогут перейти на бюджет

Минобрнауки: студенты из новых регионов, уволенные с военной службы, получат бюджетные места в вузах

13 марта 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Студенты, уволенные с военной службы смогут поступить на бюджет при наличии мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Студенты из новых российских регионов, уволенные с военной службы, смогут перейти на бесплатное обучение в вузах, в которых они учились ранее. Об этом сообщили в Минобрнауки. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка (из новых регионов РФ — прим. URA.RU), при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение», — говорится в сообщении . Уточняется, что осуществить переход на бюджетное обучение возможно при наличии свободных мест в учебном заведении. В ходе специальной военной операции, которую проводит Россия с 24 февраля 2022 года, к территории государства были присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Студенты из новых российских регионов, уволенные с военной службы, смогут перейти на бесплатное обучение в вузах, в которых они учились ранее. Об этом сообщили в Минобрнауки. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка (из новых регионов РФ — прим. URA.RU), при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение», — говорится в сообщении. Уточняется, что осуществить переход на бюджетное обучение возможно при наличии свободных мест в учебном заведении. В ходе специальной военной операции, которую проводит Россия с 24 февраля 2022 года, к территории государства были присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.