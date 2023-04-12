Кремлевский куратор поддержал мэра Екатеринбурга, атакованного окружением Куйвашева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил шанс вернуть контроль над выборами в гордуму, утраченный после совещания у губернатора Евгения Куйвашева. Накануне мэр ужинал с Петром Халанским — сотрудником администрации президента РФ, курирующим регион. И, по данным URA.RU, получил похвалу за работу по поправкам в Устав, меняющим схему выборов. Что неожиданно — ведь принято считать, что как раз по этой части Орлова и критиковал шеф.
«С Халанским Орлов знаком давно. Они обсудили текущую политическую ситуацию в городе, Халанский заявил, что мэрия хорошо отработала [по поправкам]», — рассказал источник в политтусовке. Интересно и то, что с Орловым Халанский встречался в последнюю очередь, то есть до этого московский чиновник пообщался и с Куйвашевым, и со всеми другими участниками процессов. При этом второй собеседник агентства отметил, что, на его взгляд, придавать значения этой встрече не стоит: Халанский не входит в круг людей, принимающих решения.
В разговоре с URA.RU сам Орлов подтвердил, что встреча была. «Хорошо пообщались. Текущая ситуация, политическая повестка… Я же, как вам известно, возглавил комиссию [„Единой России“] по проведению выборов на территории всего УрФО. Пообсуждали и это», — сказал Орлов. На вопрос, обсуждалась ли скандальная смена руководства «Водоканала», он ответил так: «Нет. Администрацию президента эти вопросы не интересуют. Это исключительно муниципальные полномочия».
Как писало URA.RU, 6 апреля Куйвашев якобы объявил в узком кругу, что формировать списки кандидатов будет не Орлов (как считалось ранее), а неформальный советник губернатора, политтехнолог Ринат Хазеев. На встрече, говорят, присутствовал миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). Его фракцию в гордуме Орлов изначально хотел сократить. И этот план Куйвашев фактически отменил. По одной из версий, настроили главу региона против Орлова как раз Кочетков и Хазеев, рассчитывающий заработать на предстоящей кампании.
В это же время Куйвашев — после разговора с Кочетковым — инициировал смену гендиректора «Водоканала». Место Евгения Лузгина, который по заданию Орлова зачищал предприятие от людей Кочеткова, занял депутат Антон Гусев. Это дало Кочеткову полный контроль над стратегическим активом администрации.
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