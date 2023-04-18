Кадыров рассказал о безуспешной попытке ВСУ прорвать оборону «Ахмата»

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ВСУ израсходовали большое количество боеприпасов, заявил Рамзан Кадыров
ВСУ израсходовали большое количество боеприпасов, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва обороны, которую сформировали бойцы батальона спецназа «Ахмат». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что украинские солдаты при прорыве потеряли большое количество ресурсов и израсходовали множество боеприпасов.

«ВСУ при попытке прорыва обороны спецназа „Ахмат“ не добились ничего, кроме тотального расходования боеприпасов», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе прорыва украинская армия задействовала гигантское количество сил средств.

Ранее пулеметчик бригады береговой обороны ВС РФ с позывным «Шило» рассказал об очередных неудачных попытках атак ВСУ в Херсонской области. Атаки проводились для достижения задачи о переправке на левый берег области.

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ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва обороны, которую сформировали бойцы батальона спецназа «Ахмат». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что украинские солдаты при прорыве потеряли большое количество ресурсов и израсходовали множество боеприпасов. «ВСУ при попытке прорыва обороны спецназа „Ахмат“ не добились ничего, кроме тотального расходования боеприпасов», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе прорыва украинская армия задействовала гигантское количество сил средств. Ранее пулеметчик бригады береговой обороны ВС РФ с позывным «Шило» рассказал об очередных неудачных попытках атак ВСУ в Херсонской области. Атаки проводились для достижения задачи о переправке на левый берег области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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