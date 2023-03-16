РИАН: российская артиллерия отбила атаку ВСУ у Днепра

17 марта 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на херсонском направлении, заявил Роман Кодрян Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные (ВС) силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. «На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринявших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», — заявил Роман Кодрян РИА Новости. По словам военного, российскими бойцами были уничтожены баржа и замаскированные отсеки понтонного моста ВСУ. Ранее военные корреспонденты сообщили об отражении российскими войсками атаки ВСУ в районе Кременной , пишет Pravda.Ru. Также накануне ВС РФ за сутки уничтожили более 35 украинских бойцов на херсонском направлении. Среди потерь ВСУ числится танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30, сообщает RT.

Вооруженные (ВС) силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. «На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринявших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», — заявил Роман Кодрян РИА Новости. По словам военного, российскими бойцами были уничтожены баржа и замаскированные отсеки понтонного моста ВСУ. Ранее военные корреспонденты сообщили об отражении российскими войсками атаки ВСУ в районе Кременной, пишет Pravda.Ru. Также накануне ВС РФ за сутки уничтожили более 35 украинских бойцов на херсонском направлении. Среди потерь ВСУ числится танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30, сообщает RT.