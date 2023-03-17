Сальдо: российские военные потопили баржу с украинским десантом в Херсонской области

Российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области, потопив баржу, переплывавшую Каховское водохранилище. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Также он отметил, что украинское командование постоянно «гонит своих людей на убой»: небольшие группы противника пытаются высадиться на левый берег Днепра регулярно, но безуспешно.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российская артиллерия отбила атаку ВСУ у Днепра. По словам военного, российскими бойцами были уничтожены баржа и замаскированные отсеки понтонного моста ВСУ
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