Военный РФ рассказал о неудачных попытках ВСУ перебраться на левый берег Херсонской области

24 марта 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

В последний раз на левобережье пыталась прорваться группа из 16 человек Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные предпринимают по две-три безуспешные попытки еженедельно прорваться на моторных лодках с подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом рассказал пулеметчик бригады береговой обороны ВС РФ с позывным «Шило». «Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15-20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег», — передал военный РИА Новости. По его словам, последний раз на левобережье пыталась прорваться группа из 16 человек на четырех моторных лодках. По его словам, армия РФ выявляет противника, определяя его местонахождение при помощи дронов. «Дальше происходит отработка минометами, артиллерией, накрываем точки, где маскируется, пытается скрыться противник, далее накрываем группу», — доложил военный о тактике российских сил. Он добавил, что затем идет выявление дронами погибших и пострадавших. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, как российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области, потопив баржу, переплывавшую Каховское водохранилище. Он добавил, что украинское командование постоянно «гонит своих людей на убой»: небольшие группы противника пытаются высадиться на левый берег Днепра регулярно, но безуспешно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные предпринимают по две-три безуспешные попытки еженедельно прорваться на моторных лодках с подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом рассказал пулеметчик бригады береговой обороны ВС РФ с позывным «Шило». «Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15-20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег», — передал военный РИА Новости. По его словам, последний раз на левобережье пыталась прорваться группа из 16 человек на четырех моторных лодках. По его словам, армия РФ выявляет противника, определяя его местонахождение при помощи дронов. «Дальше происходит отработка минометами, артиллерией, накрываем точки, где маскируется, пытается скрыться противник, далее накрываем группу», — доложил военный о тактике российских сил. Он добавил, что затем идет выявление дронами погибших и пострадавших. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, как российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области, потопив баржу, переплывавшую Каховское водохранилище. Он добавил, что украинское командование постоянно «гонит своих людей на убой»: небольшие группы противника пытаются высадиться на левый берег Днепра регулярно, но безуспешно.