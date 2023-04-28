МИД РФ обратилось к США после их решения о ядерном оружии в Южной Корее

США создают напряженность в мире при помощи ядерного оружия, отметила Мария ЗахароваФото: Министерство обороны США
США следует отказаться от совместного планирования использования ядерного оружия в Южной Корее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренности Вашингтона и Сеула.
«Призываем США и их союзников (в том числе и Южную Корею — прим. URA.RU), которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ <…> перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — заявила Мария Захарова, ее слова приводит telegram-канал пресс-службы МИД России. Она также отметила, что распространение Западом ядерных ракет приведет к нагнетанию напряженности в мире.
В конце января Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США будут защищать Республику Корея при помощи обычного и ядерного оружия, его слова приводит RT. 26 апреля президент Южной Корее Юн Сок Ель отметил, что Штаты будут постоянно размещать стратегические вооружения на полуострове.
США следует отказаться от совместного планирования использования ядерного оружия в Южной Корее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренности Вашингтона и Сеула. «Призываем США и их союзников (в том числе и Южную Корею — прим. URA.RU), которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ <…> перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — заявила Мария Захарова, ее слова приводит telegram-канал пресс-службы МИД России. Она также отметила, что распространение Западом ядерных ракет приведет к нагнетанию напряженности в мире. В конце января Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США будут защищать Республику Корея при помощи обычного и ядерного оружия, его слова приводит RT. 26 апреля президент Южной Корее Юн Сок Ель отметил, что Штаты будут постоянно размещать стратегические вооружения на полуострове.