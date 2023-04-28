МИД РФ обратилось к США после их решения о ядерном оружии в Южной Корее

Захарова: США и Южной Корее стоит отказаться от совместных ядерных действий
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
США создают напряженность в мире при помощи ядерного оружия, отметила Мария Захарова Фото:

США следует отказаться от совместного планирования использования ядерного оружия в Южной Корее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренности Вашингтона и Сеула.

«Призываем США и их союзников (в том числе и Южную Корею — прим. URA.RU), которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ <…> перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — заявила Мария Захарова, ее слова приводит telegram-канал пресс-службы МИД России. Она также отметила, что распространение Западом ядерных ракет приведет к нагнетанию напряженности в мире.

В конце января Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США будут защищать Республику Корея при помощи обычного и ядерного оружия, его слова приводит RT. 26 апреля президент Южной Корее Юн Сок Ель отметил, что Штаты будут постоянно размещать стратегические вооружения на полуострове.

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США следует отказаться от совместного планирования использования ядерного оружия в Южной Корее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договоренности Вашингтона и Сеула. «Призываем США и их союзников (в том числе и Южную Корею — прим. URA.RU), которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ <…> перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — заявила Мария Захарова, ее слова приводит telegram-канал пресс-службы МИД России. Она также отметила, что распространение Западом ядерных ракет приведет к нагнетанию напряженности в мире. В конце января Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США будут защищать Республику Корея при помощи обычного и ядерного оружия, его слова приводит RT. 26 апреля президент Южной Корее Юн Сок Ель отметил, что Штаты будут постоянно размещать стратегические вооружения на полуострове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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