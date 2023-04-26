26 апреля 2023

Байден начал угрожать КНДР сменой режима

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Попытка ядерного удара Северной Кореи по США приведет к смене режима в республики, заявил Байден Фото:

Попытка КНДР нанести ядерный удар по США или их партнерам приведет к смене правящего режима в Пхеньяне. Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем.

«Применение ядерного удара Северной Кореи в отношении США или их союзников неприемлемо. Его результатом станет конец действующего в КНДР режима», — передает слова Байдена РИА Новости.

Ранее Байден сообщал, что Штаты добиваются дипломатического прорыва в отношениях с КНДР. Он отметил, что при этом ядерные обязательства американской стороны перед республикой остаются нерушимы, пишет RT. Юн Сок Ель после встречи с Байденом заявил, что власти США будут постоянно размещать вооружения на Корейском полуострове.

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Попытка КНДР нанести ядерный удар по США или их партнерам приведет к смене правящего режима в Пхеньяне. Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем. «Применение ядерного удара Северной Кореи в отношении США или их союзников неприемлемо. Его результатом станет конец действующего в КНДР режима», — передает слова Байдена РИА Новости. Ранее Байден сообщал, что Штаты добиваются дипломатического прорыва в отношениях с КНДР. Он отметил, что при этом ядерные обязательства американской стороны перед республикой остаются нерушимы, пишет RT. Юн Сок Ель после встречи с Байденом заявил, что власти США будут постоянно размещать вооружения на Корейском полуострове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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