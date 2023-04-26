Байден начал угрожать КНДР сменой режима

Попытка КНДР нанести ядерный удар по США или их партнерам приведет к смене правящего режима в Пхеньяне. Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем.
«Применение ядерного удара Северной Кореи в отношении США или их союзников неприемлемо. Его результатом станет конец действующего в КНДР режима», — передает слова Байдена РИА Новости.
Ранее Байден сообщал, что Штаты добиваются дипломатического прорыва в отношениях с КНДР. Он отметил, что при этом ядерные обязательства американской стороны перед республикой остаются нерушимы, пишет RT. Юн Сок Ель после встречи с Байденом заявил, что власти США будут постоянно размещать вооружения на Корейском полуострове.
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