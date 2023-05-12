Медведев поддержал идею создания антисанкционного клуба стран

Предложение о создании «антисанкционного клуба» стран, которые не поддерживают западные санкции, является верным и нуждается в исполнении. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Всем странам, которые выступают против санкций Запада, надо бороться вместе. Абсолютно поддерживаю предложение по созданию антисанкционного клуба стран», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Зампред Совбеза подчеркнул, что в отличие от санкций ООН, односторонние санкции некоторых западных стран являются нелегитимными и нуждаются в пересмотре.
Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что план США и их сателлитов, направленный на изоляцию России с помощью санкций, терпит полный провал. Министр коммерции КНР Шу Цзюэтин заявил, что надеется на сознательность европейских властей, которые планируют введение санкций против нескольких китайских компаний, которые якобы оказывают военную помощь России, передает РАПСИ.
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