В США пригрозили ввести санкции против «Росатома» из-за поддержки СВО

В США пригрозили ввести санкции против Росатома, а также любого физического или юрлица, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс.
«Этот законопроект введет санкции против <…> Росатома, который финансово поддерживает [спецоперацию] на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта ЗАЭС», — сообщили ТАСС слова Микса пресс-служба комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.
Ранее стало известно, что в США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако недостаток ядерного топлива и невозможность его быстрого наращивания вызывает досаду ядерщиков Запада, так как крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия «Росатом», которая поддерживает спецоперацию. Отказ от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций.
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