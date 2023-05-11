11 мая 2023

В США пригрозили ввести санкции против «Росатома» из-за поддержки СВО

Конгрессмен США Микс предложил ввести санкции против «Росатома» из-за финансовой поддержки СВО
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Америка грозит санкциями всем, кто посягнет на безопасность Запорожской АЭС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В США пригрозили ввести санкции против Росатома, а также любого физического или юрлица, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс.

«Этот законопроект введет санкции против <…> Росатома, который финансово поддерживает [спецоперацию] на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта ЗАЭС», — сообщили ТАСС слова Микса пресс-служба комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.

Ранее стало известно, что в США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако недостаток ядерного топлива и невозможность его быстрого наращивания вызывает досаду ядерщиков Запада, так как крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия «Росатом», которая поддерживает спецоперацию. Отказ от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций.

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В США пригрозили ввести санкции против Росатома, а также любого физического или юрлица, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс. «Этот законопроект введет санкции против <…> Росатома, который финансово поддерживает [спецоперацию] на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта ЗАЭС», — сообщили ТАСС слова Микса пресс-служба комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США. Ранее стало известно, что в США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако недостаток ядерного топлива и невозможность его быстрого наращивания вызывает досаду ядерщиков Запада, так как крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия «Росатом», которая поддерживает спецоперацию. Отказ от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций.
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