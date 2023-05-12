Украина покинула соглашения с Россией и Белоруссией о государственных границах

12 мая 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Зеленский принял решение о выходе Украины из соглашений о госграницах с Россией и Белоруссией Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Украины из двух договоров с Россией и Белоруссией: об охране границ и сотрудничестве по пограничным вопросам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. «Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора о сотрудничестве и охране границ с Россией и Белоруссией», — говорится в тексте документа. Также президент Украины прекратил действие документа о сотрудничестве в области пограничных вопросов. Ранее в США был принят закон о возврате к границам Украины на момент 1991 года. Авторы законопроекта также призвали включить Украину в НАТО и потребовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Украины из двух договоров с Россией и Белоруссией: об охране границ и сотрудничестве по пограничным вопросам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. «Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора о сотрудничестве и охране границ с Россией и Белоруссией», — говорится в тексте документа. Также президент Украины прекратил действие документа о сотрудничестве в области пограничных вопросов. Ранее в США был принят закон о возврате к границам Украины на момент 1991 года. Авторы законопроекта также призвали включить Украину в НАТО и потребовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.