Украина покинула соглашения с Россией и Белоруссией о государственных границах

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Украины из двух договоров с Россией и Белоруссией: об охране границ и сотрудничестве по пограничным вопросам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
«Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора о сотрудничестве и охране границ с Россией и Белоруссией», — говорится в тексте документа. Также президент Украины прекратил действие документа о сотрудничестве в области пограничных вопросов.
Ранее в США был принят закон о возврате к границам Украины на момент 1991 года. Авторы законопроекта также призвали включить Украину в НАТО и потребовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.
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