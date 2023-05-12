Украина покинула соглашения с Россией и Белоруссией о государственных границах

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Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, ворота закрыты, флаг украины
Зеленский принял решение о выходе Украины из соглашений о госграницах с Россией и Белоруссией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Украины из двух договоров с Россией и Белоруссией: об охране границ и сотрудничестве по пограничным вопросам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора о сотрудничестве и охране границ с Россией и Белоруссией», — говорится в тексте документа. Также президент Украины прекратил действие документа о сотрудничестве в области пограничных вопросов.

Ранее в США был принят закон о возврате к границам Украины на момент 1991 года. Авторы законопроекта также призвали включить Украину в НАТО и потребовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Украины из двух договоров с Россией и Белоруссией: об охране границ и сотрудничестве по пограничным вопросам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. «Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора о сотрудничестве и охране границ с Россией и Белоруссией», — говорится в тексте документа. Также президент Украины прекратил действие документа о сотрудничестве в области пограничных вопросов. Ранее в США был принят закон о возврате к границам Украины на момент 1991 года. Авторы законопроекта также призвали включить Украину в НАТО и потребовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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