На территории гостиницы загорелись стройматериалы
Пожар произошел в гостинице «Интерконтиненталь» в Москве. По предварительным данным, возгорание началось на стройплощадке рядом со зданием.
«В центре Москвы на территории гостиницы „Интерконтиненталь“ произошел пожар. Горят стройматериалы», — передает РЕН ТВ.
Судя по видеозаписям с места ЧП, густой дым идет со стороны стройплощадки. На месте работают экстренные службы.
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