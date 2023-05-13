В центре Москвы горит гостиница «Интерконтиненталь». Видео

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
На территории гостиницы загорелись стройматериалы Фото:

Пожар произошел в гостинице «Интерконтиненталь» в Москве. По предварительным данным, возгорание началось на стройплощадке рядом со зданием.

«В центре Москвы на территории гостиницы „Интерконтиненталь“ произошел пожар. Горят стройматериалы», — передает РЕН ТВ.

Судя по видеозаписям с места ЧП, густой дым идет со стороны стройплощадки. На месте работают экстренные службы.

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Пожар произошел в гостинице «Интерконтиненталь» в Москве. По предварительным данным, возгорание началось на стройплощадке рядом со зданием. «В центре Москвы на территории гостиницы „Интерконтиненталь“ произошел пожар. Горят стройматериалы», — передает РЕН ТВ. Судя по видеозаписям с места ЧП, густой дым идет со стороны стройплощадки. На месте работают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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