Пентагон требует Японию определиться с позицией перед войной за Тайвань

12 июля 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

США требуют от Японии и Австралии позиции на случай войны Тайваня с КНР Фото: CC BY-SA 2.0/Steffen Flor/Taipei Минобороны США требует от Японии и Австралии четко обозначить свою позицию в случае возможного конфликта между Вашингтоном и Китаем из-за Тайваня и настаивает на увеличении военных расходов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. «Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, требуя от них четко разъяснить, какую роль они будут играть, если США и Китай начнут войну из-за Тайваня», — говорится в публикации Financial Times. По информации издания, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в последние месяцы неоднократно поднимал этот вопрос на встречах с представителями министерств обороны Японии и Австралии. Кроме того, во время переговоров стороны обсуждали, как «активизировать и ускорить усилия по укреплению сдерживания», отмечает издание со ссылкой на представителя Пентагона. Источники Financial Times уточняют, что США также призывают Японию и Австралию увеличить расходы на оборону на фоне сохраняющейся угрозы со стороны Китая в отношении Тайваня. По словам одного из собеседников газеты, администрация президента Дональда Трампа считает, что именно эти страны быстрее других союзников по Западу смогут повысить военный бюджет. При этом отмечается, что американская сторона уже получила «позитивные» показатели роста оборонных расходов Японии и Австралии. Но подчеркивается, что для США «крайне важно увидеть результаты» принятых решений. Обстановка вокруг Тайваня значительно осложнилась после того, как в начале августа 2022 года остров посетила Нэнси Пелоси, занимавшая на тот момент должность спикера Палаты представителей США. Китай, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории, резко осудил этот визит, интерпретировав его как проявление поддержки тайваньских сепаратистских настроений со стороны Вашингтона. В ответ Пекин организовал крупномасштабные военные учения вблизи острова.

