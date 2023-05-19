В России набирает популярность движение, ставшее преемником пионерии

19 мая 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

«Движение первых» даст молодежи всестороннее развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское молодежное «Движение первых», основанное в 2022 году, может предоставить возможности для всестороннего развития молодых людей. Об этом заявил председатель правления РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров, подчеркнув, что движение создано по примеру Всесоюзной пионерской организации. «„Движение Первых“ — основа для становления детских и молодежных сообществ как в школах, профессиональных образовательных организациях, так и в вузах», — сообщил Гуров. Его слова приводит telegram-канал «РАНХиГС. Экспертиза». Там отметили, что движение создано наподобие Всесоюзной пионерской организации. Сегодня, 19 мая, отмечается день Пионерии. В современной России этот праздник трансформировался в неофициальный День детских общественных объединений, уточнили в движении. В феврале 2023 года на базе Президентской академии в Екатеринбурге было открыто первичное отделение «Движение Первых». Главной задачей обозначалось налаживание коммуникации между студентами и школьниками. Как сообщают лидеры движения, оно позволит студентам РАНХиГС стать лидерами перемен и наставниками, а старшеклассникам — погрузиться в предстоящий процесс поступления в высшее учебное заведение. Заместитель директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС, Максим Канаев сообщил, что отделение «Движение первых» в филиале вуза хоть и является пилотным проектом, но уже находит свое место в различных сферах жизни университета. «Активисты наблюдения в профориентационной и внеучебной работе, служебной деятельности», — заключил Канаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское молодежное «Движение первых», основанное в 2022 году, может предоставить возможности для всестороннего развития молодых людей. Об этом заявил председатель правления РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров, подчеркнув, что движение создано по примеру Всесоюзной пионерской организации. «„Движение Первых“ — основа для становления детских и молодежных сообществ как в школах, профессиональных образовательных организациях, так и в вузах», — сообщил Гуров. Его слова приводит telegram-канал «РАНХиГС. Экспертиза». Там отметили, что движение создано наподобие Всесоюзной пионерской организации. Сегодня, 19 мая, отмечается день Пионерии. В современной России этот праздник трансформировался в неофициальный День детских общественных объединений, уточнили в движении. В феврале 2023 года на базе Президентской академии в Екатеринбурге было открыто первичное отделение «Движение Первых». Главной задачей обозначалось налаживание коммуникации между студентами и школьниками. Как сообщают лидеры движения, оно позволит студентам РАНХиГС стать лидерами перемен и наставниками, а старшеклассникам — погрузиться в предстоящий процесс поступления в высшее учебное заведение. Заместитель директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС, Максим Канаев сообщил, что отделение «Движение первых» в филиале вуза хоть и является пилотным проектом, но уже находит свое место в различных сферах жизни университета. «Активисты наблюдения в профориентационной и внеучебной работе, служебной деятельности», — заключил Канаев.