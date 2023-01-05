Диетолог Стародубова рассказала, как вернуться в форму после длинных праздников

Диетолог Стародубова: прийти в форму после праздников помогут режим питания и физические нагрузки

06 января 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Стоит подбирать физическую нагрузку под себя, посоветовала Антонина Стародубцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вернуться в форму после длинных новогодних праздников помогут здоровая пища, режим питания и физические нагрузки. Такими рекомендациями поделилась главный диетолог московского Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. «Прежде всего, следует как можно скорее вернуться к здоровому питанию, основным принципом которого является энергетический баланс — то есть всю энергию, полученную с пищей, нужно обязательно израсходовать», — сказала Антонина Стародубова в разговоре с «Лентой.ру». Также она добавила, что для возвращения формы необходимо наладить режим питания и заниматься спортом. Диетолог пояснила, что здоровое питание благоприятно влияет на организм, обеспечивая его необходимыми пищевыми веществами: белками, жирами, углеводами, а также витаминами. Так, в каждый основной прием пищи Стародубова порекомендовала включать порцию овощей (не менее 400 граммов), а также продукты, содержащие необходимое количество белка — нежирные сорта мяса и птицы, а также рыбу. Избегать, в свою очередь, следует продуктов с высоким содержанием сахара: сладкие напитки, кондитерские изделия, выпечку. А любителям хлеба следует выбирать его вариант с отрубями или из цельнозерновой муки. Не менее важную роль в том, чтобы привести себя в форму после новогодних праздников, отметила Стародубова, играет режим питания. Важно принимать пищу три раза в день: на завтрак, обед и ужин, однако можно дополнять их небольшими перекусами. «Большая часть рациона должна приходиться на первую половину дня, когда мы наиболее активны», — добавила эксперт, уточнив, что на ужин желательно отводить не более 20% от общей калорийности рациона за день. Режим питания поможет избежать переедания и позволит сжигать все полученные калории в течение дня. Стародубова отметила, что для того, чтобы привести себя в форму следует включать в свой режим дня физическую активность. Подбирать ее, при этом, следует под себя, чтобы она приносила удовольствие. Такой подход приведет к «лучшим, а главное стойким результатам», добавила диетолог. Налаживание режима питания и физические нагрузки являются также и отличным способом борьбы с хандрой, сообщает «Дни.ру». Такие меры позволят избавиться от ощущения безнадеги и бессмысленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вернуться в форму после длинных новогодних праздников помогут здоровая пища, режим питания и физические нагрузки. Такими рекомендациями поделилась главный диетолог московского Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. «Прежде всего, следует как можно скорее вернуться к здоровому питанию, основным принципом которого является энергетический баланс — то есть всю энергию, полученную с пищей, нужно обязательно израсходовать», — сказала Антонина Стародубова в разговоре с «Лентой.ру». Также она добавила, что для возвращения формы необходимо наладить режим питания и заниматься спортом. Диетолог пояснила, что здоровое питание благоприятно влияет на организм, обеспечивая его необходимыми пищевыми веществами: белками, жирами, углеводами, а также витаминами. Так, в каждый основной прием пищи Стародубова порекомендовала включать порцию овощей (не менее 400 граммов), а также продукты, содержащие необходимое количество белка — нежирные сорта мяса и птицы, а также рыбу. Избегать, в свою очередь, следует продуктов с высоким содержанием сахара: сладкие напитки, кондитерские изделия, выпечку. А любителям хлеба следует выбирать его вариант с отрубями или из цельнозерновой муки. Не менее важную роль в том, чтобы привести себя в форму после новогодних праздников, отметила Стародубова, играет режим питания. Важно принимать пищу три раза в день: на завтрак, обед и ужин, однако можно дополнять их небольшими перекусами. «Большая часть рациона должна приходиться на первую половину дня, когда мы наиболее активны», — добавила эксперт, уточнив, что на ужин желательно отводить не более 20% от общей калорийности рациона за день. Режим питания поможет избежать переедания и позволит сжигать все полученные калории в течение дня. Стародубова отметила, что для того, чтобы привести себя в форму следует включать в свой режим дня физическую активность. Подбирать ее, при этом, следует под себя, чтобы она приносила удовольствие. Такой подход приведет к «лучшим, а главное стойким результатам», добавила диетолог. Налаживание режима питания и физические нагрузки являются также и отличным способом борьбы с хандрой, сообщает «Дни.ру». Такие меры позволят избавиться от ощущения безнадеги и бессмысленности.