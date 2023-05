Фальков раскрыл абитуриентам самую востребованную для поступления специальность

Фальков: самыми востребованными для поступления в 2023 году будут IT-специальности

Самыми популярными для абитуриентов 2023 года будут IT-специальности и все, что связано с информационными технологиями. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. «Наиболее востребованным, конечно, по экспертным оценкам, считается все, что связано с IT, с информационными технологиями, во всем многообразии. В том числе информационная безопасность, информационные системы, стабильно очень востребованы будущие профессии, связанные с работой в школе и в системе здравоохранения», — рассказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». Ранее в Госдуме назвали востребованные профессии для поступающих в вузы. Выпускникам школ посоветовали обратить внимание на специальности из сферы IT и медицины. Как показывает текущая ситуация, на сегодняшний день не хватает специалистов в IT-технологиях, в том числе даже не с высшим образованием, а средним профессиональным. Также глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о направлениях, на которых выросло число бюджетных мест. Одним из таких специальностей стало IT направление.

