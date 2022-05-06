У российских школьников выросли шансы поступить на бюджет

06 мая 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

В 2023 году 64% выпускников школ смогут претендовать на бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России увеличат количество бюджетных мест для поступления в вузы. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. «В этом году 588 044 студентов смогут учиться бесплатно. На 2023 год нами выделено еще больше — 590 101 место. Таким образом, в предстоящем учебном году более 64% выпускников школ смогут претендовать на бюджетные места. А в 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», — сказал Фальков, сообщается на сайте Минобрнауки. По словам Фалькова, при распределении бюджетных мест ориентируются на потребности властей регионов, федеральных органов исполнительной власти и крупных работодателей. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что более 73% бюджетных мест получили образовательные организации в регионах. Он отметил, что наибольшее количество мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки, на втором месте педагогические науки. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. Ранее URA.RU сообщало об изменениях в правилах поступления в вузы. В 2022 году будут принимать документы с 20 июня. Абитуриенты смогут предоставить их очно или дистанционно. В этом году сократили льготы для победителей олимпиад, теперь они могут подать заявление только на одну программу. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России увеличат количество бюджетных мест для поступления в вузы. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. «В этом году 588 044 студентов смогут учиться бесплатно. На 2023 год нами выделено еще больше — 590 101 место. Таким образом, в предстоящем учебном году более 64% выпускников школ смогут претендовать на бюджетные места. А в 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», — сказал Фальков, сообщается на сайте Минобрнауки. По словам Фалькова, при распределении бюджетных мест ориентируются на потребности властей регионов, федеральных органов исполнительной власти и крупных работодателей. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что более 73% бюджетных мест получили образовательные организации в регионах. Он отметил, что наибольшее количество мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки, на втором месте педагогические науки. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. Ранее URA.RU сообщало об изменениях в правилах поступления в вузы. В 2022 году будут принимать документы с 20 июня. Абитуриенты смогут предоставить их очно или дистанционно. В этом году сократили льготы для победителей олимпиад, теперь они могут подать заявление только на одну программу.