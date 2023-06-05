Офицеры рассказали о свердловской бабе Свете, купившей автобус для СВО

Скромная пенсионерка из Свердловской области жертвует на нужды фронта все, что накопила

05 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Многие жители Урала помогают фронту, чем могут Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанка, которую называют бабой Светой — обычная скромная пенсионерка, которая отдает на нужды фронта все, что накопила за годы жизни. Ее имя не раскрывается в целях безопасности, объяснил URA.RU председатель регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко. «Это самая обычная пенсионерка, она живет в небольшом свердловском городке в очень скромной квартире. Как и многие бабушки и дедушки, она копила всю свою жизнь, откладывала деньги на старость. А теперь отдает их на нужды СВО», — рассказал Васильченко. Имя бабы Светы и более подробная информация о ней не разглашается в целях безопасности. После первого раза, когда пожилая женщина оказала благотворительную помощь фронту и о ней написали в газете, бабу Свету атаковали мошенники, посыпались угрозы. «Пришлось привлекать полицию. С тех пор мы ее данные не раскрываем», — объяснил Васильченко. В последний раз баба Света пожертвовала на нужды спецоперации полмиллиона рублей. На эти средства был куплен микроавтобус, который передали военным свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Ранее пенсионерка отдавала порядка 300 тысяч рублей, на которые приобрели медицинское оборудование.

Свердловчанка, которую называют бабой Светой — обычная скромная пенсионерка, которая отдает на нужды фронта все, что накопила за годы жизни. Ее имя не раскрывается в целях безопасности, объяснил URA.RU председатель регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко. «Это самая обычная пенсионерка, она живет в небольшом свердловском городке в очень скромной квартире. Как и многие бабушки и дедушки, она копила всю свою жизнь, откладывала деньги на старость. А теперь отдает их на нужды СВО», — рассказал Васильченко. Имя бабы Светы и более подробная информация о ней не разглашается в целях безопасности. После первого раза, когда пожилая женщина оказала благотворительную помощь фронту и о ней написали в газете, бабу Свету атаковали мошенники, посыпались угрозы. «Пришлось привлекать полицию. С тех пор мы ее данные не раскрываем», — объяснил Васильченко. В последний раз баба Света пожертвовала на нужды спецоперации полмиллиона рублей. На эти средства был куплен микроавтобус, который передали военным свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Ранее пенсионерка отдавала порядка 300 тысяч рублей, на которые приобрели медицинское оборудование.