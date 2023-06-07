В Госдуме предложили принять закон об отсрочке для единственных сыновей. Скрин

Депутат Госдумы Останина сообщила о внесении законопроекта об отсрочках для единственных сыновей
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Нина Останина сообщила, что 24 мая в Госдуму решили внести законопроект об отсрочках Фото:
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Мобилизация в России

В Госдуму внесен законопроект об отсрочках для единственных сыновей в семье. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ). По ее словам, забота о родителях — это естественный ход вещей.

«Внесла сегодня в Совет Государственной Думы законопроект об отсрочках для единственных сыновей одиноких родителей с учетом замечаний Правительства», — заявила Останина в своем telegram-канале. Она отметила, что решение о внесении документа было принято ранее 24 мая на заседании Комитета по обороне.

В документе говорится, что во время частичной мобилизации отсрочка будет распространяться на тех граждан, у которых единственный родитель в возрасте, дающем право на трудовую пенсию по старости, или с правом на получение страховой пенсии по старости при отсутствии других лиц, которые обязаны по закону ухаживать за родителем. «Забота о родителях — социальная норма выполнение которой соответствует естественному ходу вещей», — подчеркнула Останина.

Ранее стало известно, что речи о новой волне мобилизации пока нет. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Однако он отметил, что российские силы нужно восстанавливать. Процесс идет добровольно.

В Госдуме хотят дать отсрочку от мобилизации единственным сыновьям
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В Госдуму внесен законопроект об отсрочках для единственных сыновей в семье. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ). По ее словам, забота о родителях — это естественный ход вещей. «Внесла сегодня в Совет Государственной Думы законопроект об отсрочках для единственных сыновей одиноких родителей с учетом замечаний Правительства», — заявила Останина в своем telegram-канале. Она отметила, что решение о внесении документа было принято ранее 24 мая на заседании Комитета по обороне. В документе говорится, что во время частичной мобилизации отсрочка будет распространяться на тех граждан, у которых единственный родитель в возрасте, дающем право на трудовую пенсию по старости, или с правом на получение страховой пенсии по старости при отсутствии других лиц, которые обязаны по закону ухаживать за родителем. «Забота о родителях — социальная норма выполнение которой соответствует естественному ходу вещей», — подчеркнула Останина. Ранее стало известно, что речи о новой волне мобилизации пока нет. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Однако он отметил, что российские силы нужно восстанавливать. Процесс идет добровольно.
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