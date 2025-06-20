Хуснуллин объяснил заморозку льготной ипотеки для родителей

Власти России приняли решение отложить введение новой льготной ипотечной программы для семей с детьми в возрасте до 14 лет из-за высокой ключевой ставки и связанных с этим значительных расходов бюджета. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы <...> Поэтому пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится, потом мы к этому вопросу еще раз вернемся», — пояснил Марат Хуснуллин в беседе с РБК. Он добавил, что Минфин не поддерживает расширение программы льготной ипотеки, поскольку бюджет уже сформирован, он «напряженный» и не предусматривает дополнительных компенсаций.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов, который руководит комиссией Госсовета по инфраструктуре. Однако при текущей ключевой ставке только в 2025 году расходы федерального бюджета на действующие льготные ипотечные программы составят около двух триллионов рублей, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, расширение программ приведет к существенному росту этой суммы.
Сейчас программа «Семейная ипотека» действует для семей с детьми до шести лет или воспитывающих ребенка с инвалидностью. С 1 апреля 2025 года льготные условия распространяются на некоторые объекты вторичного рынка, но только в городах с небольшими объемами строительства. Максимальная сумма кредита по ставке 6% составляет 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и шесть миллионов рублей для других регионов. Основная федеральная программа льготной ипотеки была завершена летом 2024 года, что вместе с высокими рыночными ставками привело к снижению спроса на жилищные кредиты. По данным Федерации независимых профсоюзов России, большинство семей не могут позволить себе ипотеку по текущим рыночным условиям.
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