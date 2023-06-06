Депутат Госдумы Кузнецов заявил о необходимости гражданской мобилизации

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Дмитрий Кузнецов заявил о необходимости гражданской мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россияне уже ищут способ вступить в территориальную оборону для защиты границ России. Об этом URA.RU сообщил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, отметив, что сейчас идет проработка вопроса работы и снабжения данного образования.

«В связи с усилением атак на Белгородскую область я верю, что нам нужна гражданская мобилизация и консолидация. Сейчас, собственно, я приехал в Воронежскую область и буду общаться с мужиками, которые хотят вступить в тероборону. Хочу узнать, на что они готовы, что им нужно и чего они хотят. Сейчас важно понять, какое оружие нужно, какие требуются тренировки и какой будет формат взаимодействия с властями. Потому что мы должны быть готовы», — сказал Дмитрий Кузнецов.

Он подчеркнул, что необходимо наладить взаимосвязь между приграничными регионами и всей Россией для обеспечения безопасности страны. «У нас давно уже специальная военная операция превратилась в социальную военную операцию, в которой общество все больше консолидируется и понимает, что мы должны сами себя защищать. Воронежская область — это мой регион. Он тоже приграничный. Поэтому я здесь. Нам важна инициатива по гражданской взаимопомощи, взаимодействию между приграничными регионами и всей Россией в целом», — объяснил депутат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал создать единый штаб по охране границы с Украиной. По его словам, в Белгородской области достаточно представителей силовых ведомств для этого. Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что нужны мобильные тактические группы, которые бы выезжали к месту прорыва по сигналу теробороны.

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Россияне уже ищут способ вступить в территориальную оборону для защиты границ России. Об этом URA.RU сообщил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, отметив, что сейчас идет проработка вопроса работы и снабжения данного образования. «В связи с усилением атак на Белгородскую область я верю, что нам нужна гражданская мобилизация и консолидация. Сейчас, собственно, я приехал в Воронежскую область и буду общаться с мужиками, которые хотят вступить в тероборону. Хочу узнать, на что они готовы, что им нужно и чего они хотят. Сейчас важно понять, какое оружие нужно, какие требуются тренировки и какой будет формат взаимодействия с властями. Потому что мы должны быть готовы», — сказал Дмитрий Кузнецов. Он подчеркнул, что необходимо наладить взаимосвязь между приграничными регионами и всей Россией для обеспечения безопасности страны. «У нас давно уже специальная военная операция превратилась в социальную военную операцию, в которой общество все больше консолидируется и понимает, что мы должны сами себя защищать. Воронежская область — это мой регион. Он тоже приграничный. Поэтому я здесь. Нам важна инициатива по гражданской взаимопомощи, взаимодействию между приграничными регионами и всей Россией в целом», — объяснил депутат. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал создать единый штаб по охране границы с Украиной. По его словам, в Белгородской области достаточно представителей силовых ведомств для этого. Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что нужны мобильные тактические группы, которые бы выезжали к месту прорыва по сигналу теробороны.
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