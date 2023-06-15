Шойгу: СВО поможет сравнить российское и западное оружие

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Россия отправляет свою технику в Алжир, сообщил Сергей Шойгу Фото:

Военно-техническому развитию России помогает опыт в спецоперации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в 2022 году были высокие показатели военно-технического сотрудничества.

«А что касается Алжира, то все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции — наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает», — заявил Шойгу в беседе со «Звездой». Он отметил, что показатели военно-технического сотрудничества в 2022 году достигли больших результатов.

Россия по контракту отправляет Алжиру танки, системы противовоздушной обороны (ПВО) и самолеты. «Это сотрудничество носит давний, исторический характер. Еще со времен Советского Союза основное оружие там — советское, российское», — заявил министр обороны.

Шойгу отметил, что коллеги с Алжира предложили дальнейшее сотрудничество в военно-технической области. Он уточнил, что Россия может поделиться опытом в применении оружия.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с президентом АлжираАбдельмаджидом Теббуном. Они обсудили вопросы по развитию стратегического совместного сотрудничества в различных областях.

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Военно-техническому развитию России помогает опыт в спецоперации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в 2022 году были высокие показатели военно-технического сотрудничества. «А что касается Алжира, то все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по опыту специальной военной операции — наше оружие, западное оружие. Как наше, как западное работает», — заявил Шойгу в беседе со «Звездой». Он отметил, что показатели военно-технического сотрудничества в 2022 году достигли больших результатов. Россия по контракту отправляет Алжиру танки, системы противовоздушной обороны (ПВО) и самолеты. «Это сотрудничество носит давний, исторический характер. Еще со времен Советского Союза основное оружие там — советское, российское», — заявил министр обороны. Шойгу отметил, что коллеги с Алжира предложили дальнейшее сотрудничество в военно-технической области. Он уточнил, что Россия может поделиться опытом в применении оружия. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с президентом АлжираАбдельмаджидом Теббуном. Они обсудили вопросы по развитию стратегического совместного сотрудничества в различных областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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