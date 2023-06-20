Власти Львова сообщили о повреждении важного объекта при обстреле

В результате серии взрывов во Львове был поврежден важный объект
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время ударов по Львову и территории региона был поврежден объект критической инфраструктуры. Такое заявление сделал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. <…> Был пожар», — написал Максим Козицкий в своем telegram-канале. По его словам, в результате прилета никто не пострадал. Спасатели уже занимаются ликвидацией последствий, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в ряде украинских регионов ночью 20 июня прозвучала воздушная тревога. Взрывы также были слышны в Киеве.
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