Власти Львова сообщили о повреждении важного объекта при обстреле

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Северный квартал. Тюмень, трансформаторная подстанция, электричество, электороборудование, трансформатор, северный квартал
В результате серии взрывов во Львове был поврежден важный объект Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время ударов по Львову и территории региона был поврежден объект критической инфраструктуры. Такое заявление сделал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. <…> Был пожар», — написал Максим Козицкий в своем telegram-канале. По его словам, в результате прилета никто не пострадал. Спасатели уже занимаются ликвидацией последствий, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в ряде украинских регионов ночью 20 июня прозвучала воздушная тревога. Взрывы также были слышны в Киеве.

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Во время ударов по Львову и территории региона был поврежден объект критической инфраструктуры. Такое заявление сделал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. «Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. <…> Был пожар», — написал Максим Козицкий в своем telegram-канале. По его словам, в результате прилета никто не пострадал. Спасатели уже занимаются ликвидацией последствий, резюмировал он. Ранее сообщалось, что в ряде украинских регионов ночью 20 июня прозвучала воздушная тревога. Взрывы также были слышны в Киеве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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