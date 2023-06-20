В Кабардино-Балкарии ФСБ задержала украинского диверсанта. Видео

20 июня 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Украинский шпион передавал военные сведения Киеву Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нальчике Кабардино-Балкарской республики ФСБ задержала украинского агента. Он передавал Киеву военные данные, чтобы использовать их против безопасности России. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства. «Федеральной службой безопасности России на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», — заявили в пресс-центре ФСБ. Уточняется, что задержанный получал задания от украинской службы безопасности. Он передавал ведомству военные сведения для использования против безопасности РФ. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Ранее сотрудники ФСБ задержали агента внешней разведки Украины в ДНР. Он помогал Киеву с 2018 года, передавая им данные о ВС РФ. Также сообщалось о недавнем предотвращении диверсии против руководства Запорожской области.

В Нальчике Кабардино-Балкарской республики ФСБ задержала украинского агента. Он передавал Киеву военные данные, чтобы использовать их против безопасности России. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства. «Федеральной службой безопасности России на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», — заявили в пресс-центре ФСБ. Уточняется, что задержанный получал задания от украинской службы безопасности. Он передавал ведомству военные сведения для использования против безопасности РФ. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Ранее сотрудники ФСБ задержали агента внешней разведки Украины в ДНР. Он помогал Киеву с 2018 года, передавая им данные о ВС РФ. Также сообщалось о недавнем предотвращении диверсии против руководства Запорожской области.