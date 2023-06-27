Захарова рассказала, зачем российский самолет летит в США

Захарова: самолет из России направляется в США для вывоза российских дипломатов.

США предписали покинуть страну дипломатам из РФ, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский самолет летит в США для вывоза российских дипломатов, которым американские власти предписали покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.