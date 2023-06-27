Захарова рассказала, зачем российский самолет летит в США

Российский самолет летит в США для вывоза российских дипломатов, которым американские власти предписали покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Самолет будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что дипломаты покидают США по случаю истечения трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а ограничениях в работе, которые были наложены Вашингтоном на российские зарубежные учреждения, заключила Захарова.
Российский самолет летит в США для вывоза российских дипломатов, которым американские власти предписали покинуть страну по истечении трехлетнего срока пребывания. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Самолет будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что дипломаты покидают США по случаю истечения трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а ограничениях в работе, которые были наложены Вашингтоном на российские зарубежные учреждения, заключила Захарова.