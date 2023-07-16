По Харькову был нанесен ракетный удар, возможно, сдетонировал боекомплект на складе. Об этом сообщают российские военкоры, отмечая, что взрыв был мощным.
«Мощный взрыв в Харькове. Судя по звуку, сдетонировало что-то крупное, возможно прилет в склад с боекомплектом», — отмечается в telegram-канале «Военная хроника». Харьков — один из крупнейших промышленных городов Украины. Через него подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают западную технику, которую используют для боев в районе Донбасса.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтвердил удар, как и местные власти Украины. По информации telegram-канала Readovka, были поражены железнодорожные пути и склад военной техники. Именно по этим путям солдаты Украины получали западную технику. Телеканал «Царьград» передает, что удар был нанесен из Белгородской области.
Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» / https://t.me/RVvoenkor/49347
По Харькову был нанесен ракетный удар, возможно, сдетонировал боекомплект на складе. Об этом сообщают российские военкоры, отмечая, что взрыв был мощным. «Мощный взрыв в Харькове. Судя по звуку, сдетонировало что-то крупное, возможно прилет в склад с боекомплектом», — отмечается в telegram-канале «Военная хроника». Харьков — один из крупнейших промышленных городов Украины. Через него подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают западную технику, которую используют для боев в районе Донбасса. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтвердил удар, как и местные власти Украины. По информации telegram-канала Readovka, были поражены железнодорожные пути и склад военной техники. Именно по этим путям солдаты Украины получали западную технику. Телеканал «Царьград» передает, что удар был нанесен из Белгородской области.