Военкоры сообщили о мощном ударе по Харькову. Фото, видео

«Военная хроника»: ВС РФ нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Был нанесен удар по складу с военной техникой в Харькове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По Харькову был нанесен ракетный удар, возможно, сдетонировал боекомплект на складе. Об этом сообщают российские военкоры, отмечая, что взрыв был мощным.

«Мощный взрыв в Харькове. Судя по звуку, сдетонировало что-то крупное, возможно прилет в склад с боекомплектом», — отмечается в telegram-канале «Военная хроника». Харьков — один из крупнейших промышленных городов Украины. Через него подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают западную технику, которую используют для боев в районе Донбасса.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтвердил удар, как и местные власти Украины. По информации telegram-канала Readovka, были поражены железнодорожные пути и склад военной техники. Именно по этим путям солдаты Украины получали западную технику. Телеканал «Царьград» передает, что удар был нанесен из Белгородской области.

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По Харькову был нанесен ракетный удар, возможно, сдетонировал боекомплект на складе. Об этом сообщают российские военкоры, отмечая, что взрыв был мощным. «Мощный взрыв в Харькове. Судя по звуку, сдетонировало что-то крупное, возможно прилет в склад с боекомплектом», — отмечается в telegram-канале «Военная хроника». Харьков — один из крупнейших промышленных городов Украины. Через него подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают западную технику, которую используют для боев в районе Донбасса. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтвердил удар, как и местные власти Украины. По информации telegram-канала Readovka, были поражены железнодорожные пути и склад военной техники. Именно по этим путям солдаты Украины получали западную технику. Телеканал «Царьград» передает, что удар был нанесен из Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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