Зеленский заявил о подготовке новых атак по территории России

02 августа 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Зеленский прокомментировал доклады представителей сил обороны Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к новым атакам по территории России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Сегодняшний день начался с докладов представителей сил обороны и безопасности. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова — точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский в telegram-канале. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что удары со стороны ВСУ прекратятся при условии, что российские военные покинут Украину. При этом в Кремле заявили об усилении защиты регионов от атак беспилотников.

Украина готовится к новым атакам по территории России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Сегодняшний день начался с докладов представителей сил обороны и безопасности. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова — точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский в telegram-канале. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что удары со стороны ВСУ прекратятся при условии, что российские военные покинут Украину. При этом в Кремле заявили об усилении защиты регионов от атак беспилотников.