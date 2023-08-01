Зеленский заявил о подготовке новых атак по территории России

Украина готовится к новым атакам по территории России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Сегодняшний день начался с докладов представителей сил обороны и безопасности. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова — точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский в telegram-канале.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что удары со стороны ВСУ прекратятся при условии, что российские военные покинут Украину. При этом в Кремле заявили об усилении защиты регионов от атак беспилотников.
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