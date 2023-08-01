01 августа 2023

Зеленский заявил о подготовке новых атак по территории России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский прокомментировал доклады представителей сил обороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина готовится к новым атакам по территории России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодняшний день начался с докладов представителей сил обороны и безопасности. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова — точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский в telegram-канале.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что удары со стороны ВСУ прекратятся при условии, что российские военные покинут Украину. При этом в Кремле заявили об усилении защиты регионов от атак беспилотников.

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Украина готовится к новым атакам по территории России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Сегодняшний день начался с докладов представителей сил обороны и безопасности. Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова — точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский в telegram-канале. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что удары со стороны ВСУ прекратятся при условии, что российские военные покинут Украину. При этом в Кремле заявили об усилении защиты регионов от атак беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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