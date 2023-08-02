Винокур, получая орден, выразил восхищение физической формой Путина

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин наградил орденом артиста Владимира Винокура Фото:

Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру. Во время награждения артист восхитился физической формой российского главы и отметил, что на нем лежит огромная нагрузка.

«[Огромная] нагрузка на нашем президенте, слава богу он физически развит, спортивен», — подчеркнул Владимир Винокур в ходе награждения. Также он пожелал всем мира.

Артисту вручили орден «За заслуги перед отечеством» первой степени. Сама церемония проходила в Кремле, в Екатерининском зале. Там же вручают награды участникам спецоперации за заслуги перед Отечеством. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру. Во время награждения артист восхитился физической формой российского главы и отметил, что на нем лежит огромная нагрузка. «[Огромная] нагрузка на нашем президенте, слава богу он физически развит, спортивен», — подчеркнул Владимир Винокур в ходе награждения. Также он пожелал всем мира. Артисту вручили орден «За заслуги перед отечеством» первой степени. Сама церемония проходила в Кремле, в Екатерининском зале. Там же вручают награды участникам спецоперации за заслуги перед Отечеством. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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