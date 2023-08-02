Винокур, получая орден, выразил восхищение физической формой Путина

Владимир Путин наградил орденом артиста Владимира Винокура
Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру. Во время награждения артист восхитился физической формой российского главы и отметил, что на нем лежит огромная нагрузка.
«[Огромная] нагрузка на нашем президенте, слава богу он физически развит, спортивен», — подчеркнул Владимир Винокур в ходе награждения. Также он пожелал всем мира.
Артисту вручили орден «За заслуги перед отечеством» первой степени. Сама церемония проходила в Кремле, в Екатерининском зале. Там же вручают награды участникам спецоперации за заслуги перед Отечеством. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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