Пародисту Владимиру Винокуру исполнилось 75 лет

31 марта 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Владимир Винокур празднует юбилей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советский и российский артист Владимир Винокур празднует 75-летие. Юбилей Винокур планирует отметить в кругу друзей, а 7 и 8 апреля в его честь состоятся праздничные концерты в Театре Российской армии. «Соберу старых друзей, вспомню молодость», — поделился планами Владимир Винокур, его цитирует ТАСС. Планируется, что на праздничных выступлениях артист выступит со своими известными монологами и пародиями, а поздравить его придут звезды российской эстрады, такие как Лев Лещенко, Александр Буйнов и Лариса Долина. Владимир Винокур родился в Курске в 1948 году. Учился на вечернем отделении в местном музыкальном училище, а уже после армии поступил в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (сейчас ГИТИС). Еще в студенчестве был участником ВИА «Самоцветы». В то же время начал выступать с пародиями: первыми артистами, которых пародировал Винокур стали Анатолий Папанов, Николай Сличенко и Владимир Высоцкий. С 1977 года артист ведет сольную карьеру в Московском государственном концертном объединении (Москонцерт). Еще через 8 лет Винокур стал основателем Московского театра пародий (сейчас Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура).

Советский и российский артист Владимир Винокур празднует 75-летие. Юбилей Винокур планирует отметить в кругу друзей, а 7 и 8 апреля в его честь состоятся праздничные концерты в Театре Российской армии. «Соберу старых друзей, вспомню молодость», — поделился планами Владимир Винокур, его цитирует ТАСС. Планируется, что на праздничных выступлениях артист выступит со своими известными монологами и пародиями, а поздравить его придут звезды российской эстрады, такие как Лев Лещенко, Александр Буйнов и Лариса Долина. Владимир Винокур родился в Курске в 1948 году. Учился на вечернем отделении в местном музыкальном училище, а уже после армии поступил в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (сейчас ГИТИС). Еще в студенчестве был участником ВИА «Самоцветы». В то же время начал выступать с пародиями: первыми артистами, которых пародировал Винокур стали Анатолий Папанов, Николай Сличенко и Владимир Высоцкий. С 1977 года артист ведет сольную карьеру в Московском государственном концертном объединении (Москонцерт). Еще через 8 лет Винокур стал основателем Московского театра пародий (сейчас Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура).