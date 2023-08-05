Жители Екатеринбурга больше часа ждут доставки еды
В Екатеринбурге из-за непогоды курьеры службы доставки еды «Самокат» опаздывают. Жители сообщают, что заказы приходится ждать от часа до полутора часов.
«„Самокат“ дал сбой из-за сильных дождей в Екатеринбурге. Читатели сообщают, что им приходится ожидать заказ от часа до полутора часов», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво», ссылаясь на екатеринбуржцев.
Журналист URA.RU обратился в поддержку «Самоката». Там заявили, что ответят позднее, поскольку обрабатывают большое количество обращений. На 15:40 минимальная сумма доставки еды в «Самокате» составляет 650 рублей.
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