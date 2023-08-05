05 августа 2023

В Екатеринбурге из-за непогоды опаздывают доставщики «Самоката». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, доставка еды, самокат, служба доставки
Жители Екатеринбурга больше часа ждут доставки еды Фото:

В Екатеринбурге из-за непогоды курьеры службы доставки еды «Самокат» опаздывают. Жители сообщают, что заказы приходится ждать от часа до полутора часов.

«„Самокат“ дал сбой из-за сильных дождей в Екатеринбурге. Читатели сообщают, что им приходится ожидать заказ от часа до полутора часов», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво», ссылаясь на екатеринбуржцев.

Журналист URA.RU обратился в поддержку «Самоката». Там заявили, что ответят позднее, поскольку обрабатывают большое количество обращений. На 15:40 минимальная сумма доставки еды в «Самокате» составляет 650 рублей.

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В Екатеринбурге из-за непогоды курьеры службы доставки еды «Самокат» опаздывают. Жители сообщают, что заказы приходится ждать от часа до полутора часов. «„Самокат“ дал сбой из-за сильных дождей в Екатеринбурге. Читатели сообщают, что им приходится ожидать заказ от часа до полутора часов», — пишет telegram-канал «Екатское Чтиво», ссылаясь на екатеринбуржцев. Журналист URA.RU обратился в поддержку «Самоката». Там заявили, что ответят позднее, поскольку обрабатывают большое количество обращений. На 15:40 минимальная сумма доставки еды в «Самокате» составляет 650 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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