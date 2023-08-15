В Челябинске приземлился самолет с дребезжащим двигателем из Антальи

Во время рейса из Турции в Челябинск в двигателе самолета появилась вибрация
В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске приземлился самолет, у которого в полете завибрировал двигатель. Авиарейс совершался компанией Turkish Airlines из Антальи.
«14 августа во время перелета Анталья-Челябинск капитан воздушного судна доложил о появлении вибрации правого двигателя. Бедствие, срочность не объявлял, следует на аэропорт назначения», — сообщается в telegram-канале «Aviaincident».
Согласно онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Баландино, рейс прибыл в Челябинск. URA.RU пыталось дозвониться до пресс-службы аэропорта, но никто не ответил.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.