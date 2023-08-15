В Челябинске приземлился самолет с дребезжащим двигателем из Антальи

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Во время рейса из Турции в Челябинск в двигателе самолета появилась вибрация Фото:

В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске приземлился самолет, у которого в полете завибрировал двигатель. Авиарейс совершался компанией Turkish Airlines из Антальи.

«14 августа во время перелета Анталья-Челябинск капитан воздушного судна доложил о появлении вибрации правого двигателя. Бедствие, срочность не объявлял, следует на аэропорт назначения», — сообщается в telegram-канале «Aviaincident».

Согласно онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Баландино, рейс прибыл в Челябинск. URA.RU пыталось дозвониться до пресс-службы аэропорта, но никто не ответил.

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В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске приземлился самолет, у которого в полете завибрировал двигатель. Авиарейс совершался компанией Turkish Airlines из Антальи. «14 августа во время перелета Анталья-Челябинск капитан воздушного судна доложил о появлении вибрации правого двигателя. Бедствие, срочность не объявлял, следует на аэропорт назначения», — сообщается в telegram-канале «Aviaincident». Согласно онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Баландино, рейс прибыл в Челябинск. URA.RU пыталось дозвониться до пресс-службы аэропорта, но никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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