В Челябинске приземлился самолет с дребезжащим двигателем из Антальи

15 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Во время рейса из Турции в Челябинск в двигателе самолета появилась вибрация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске приземлился самолет, у которого в полете завибрировал двигатель. Авиарейс совершался компанией Turkish Airlines из Антальи. «14 августа во время перелета Анталья-Челябинск капитан воздушного судна доложил о появлении вибрации правого двигателя. Бедствие, срочность не объявлял, следует на аэропорт назначения», — сообщается в telegram-канале «Aviaincident». Согласно онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Баландино, рейс прибыл в Челябинск. URA.RU пыталось дозвониться до пресс-службы аэропорта, но никто не ответил.

В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске приземлился самолет, у которого в полете завибрировал двигатель. Авиарейс совершался компанией Turkish Airlines из Антальи. «14 августа во время перелета Анталья-Челябинск капитан воздушного судна доложил о появлении вибрации правого двигателя. Бедствие, срочность не объявлял, следует на аэропорт назначения», — сообщается в telegram-канале «Aviaincident». Согласно онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Баландино, рейс прибыл в Челябинск. URA.RU пыталось дозвониться до пресс-службы аэропорта, но никто не ответил.