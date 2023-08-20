20 августа 2023

В ЯНАО и ХМАО самые высокие заработные платы в России. Скрин

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Несмотря на высокие доходы жителей ЯНАО, цены в регионе ниже в других северных субъектах Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге регионов РФ по уровню оплаты труда. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьей строчке. Такие данные сообщили аналитики.

«Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов по высоким зарплатам», — сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что в ЯНАО цены ниже, чем в других северных субъектах страны.

Ранее по итогам мая ЯНАО занял первое место среди регионов РФ по уровню зарплат. Средний доход жителя округа в указанном периоде составлял 179 683 рубля.

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Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге регионов РФ по уровню оплаты труда. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьей строчке. Такие данные сообщили аналитики. «Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов по высоким зарплатам», — сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что в ЯНАО цены ниже, чем в других северных субъектах страны. Ранее по итогам мая ЯНАО занял первое место среди регионов РФ по уровню зарплат. Средний доход жителя округа в указанном периоде составлял 179 683 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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