Несмотря на высокие доходы жителей ЯНАО, цены в регионе ниже в других северных субъектах
Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге регионов РФ по уровню оплаты труда. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьей строчке. Такие данные сообщили аналитики.
«Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов по высоким зарплатам», — сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что в ЯНАО цены ниже, чем в других северных субъектах страны.
Ранее по итогам мая ЯНАО занял первое место среди регионов РФ по уровню зарплат. Средний доход жителя округа в указанном периоде составлял 179 683 рубля.
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