В ЯНАО и ХМАО самые высокие заработные платы в России. Скрин

21 августа 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Несмотря на высокие доходы жителей ЯНАО, цены в регионе ниже в других северных субъектах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге регионов РФ по уровню оплаты труда. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьей строчке. Такие данные сообщили аналитики. «Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов по высоким зарплатам», — сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что в ЯНАО цены ниже, чем в других северных субъектах страны. Ранее по итогам мая ЯНАО занял первое место среди регионов РФ по уровню зарплат. Средний доход жителя округа в указанном периоде составлял 179 683 рубля. Скрин: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru Скрин: telegram-канал РИА Новости, https://t.me/rian_ru

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге регионов РФ по уровню оплаты труда. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на третьей строчке. Такие данные сообщили аналитики. «Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов по высоким зарплатам», — сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что в ЯНАО цены ниже, чем в других северных субъектах страны. Ранее по итогам мая ЯНАО занял первое место среди регионов РФ по уровню зарплат. Средний доход жителя округа в указанном периоде составлял 179 683 рубля.