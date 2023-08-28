Forbes назвал самую богатую женщину России

Forbes: Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России
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Состояние Татьяны Бакальчук оценивается в семь миллиардов долларов Фото:

Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг 20 самых богатых женщин в России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в семь миллиардов долларов.

«Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в семь миллиардов долларов», — говорится в материале журнала. Уточняется, что она возглавила список второй раз подряд.

Второе место среди самых состоятельных женщин заняла Татьяна Литвиненко, которая получила 20,6% акций компании «Фосагро» от своего мужа Владимира. На третьем месте оказалась Варвара Скоч, которая является дочерью партнера предпринимателя Алишера Усманова. В 2020 году она стала владеть долей в холдинге USM. На четвертой и пятой позициях оказались держатель акций Nordgold Марина Мордашова и владелец ценных бумаг «Черкизово» Лидия Михайлова соответственно.

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Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг 20 самых богатых женщин в России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в семь миллиардов долларов. «Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в семь миллиардов долларов», — говорится в материале журнала. Уточняется, что она возглавила список второй раз подряд. Второе место среди самых состоятельных женщин заняла Татьяна Литвиненко, которая получила 20,6% акций компании «Фосагро» от своего мужа Владимира. На третьем месте оказалась Варвара Скоч, которая является дочерью партнера предпринимателя Алишера Усманова. В 2020 году она стала владеть долей в холдинге USM. На четвертой и пятой позициях оказались держатель акций Nordgold Марина Мордашова и владелец ценных бумаг «Черкизово» Лидия Михайлова соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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