Forbes назвал самую богатую женщину России

Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг 20 самых богатых женщин в России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в семь миллиардов долларов.
«Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в семь миллиардов долларов», — говорится в материале журнала. Уточняется, что она возглавила список второй раз подряд.
Второе место среди самых состоятельных женщин заняла Татьяна Литвиненко, которая получила 20,6% акций компании «Фосагро» от своего мужа Владимира. На третьем месте оказалась Варвара Скоч, которая является дочерью партнера предпринимателя Алишера Усманова. В 2020 году она стала владеть долей в холдинге USM. На четвертой и пятой позициях оказались держатель акций Nordgold Марина Мордашова и владелец ценных бумаг «Черкизово» Лидия Михайлова соответственно.
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