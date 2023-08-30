Пермскому губернатору на закрытой встрече рассказали о запросах жителей

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День Российского флага. Эспланада. Пермь, махонин дмитрий
О жалобах жителей губернатору доложили единороссы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках визита в Чайковский 30 августа встретился с активом местного отделения партии «Единая Россия». Встреча носила закрытый характер, рассказал источник URA.RU в чайковских политэлитах. На ней губернатору доложили о наказах жителей, которые они высказывают кандидатам в депутаты в рамках предвыборной кампании.

«На встрече присутствовали глава округа Юрий Востриков и спикер чайковской думы Михаил Шубин. Местные единороссы подробно доложили с какими просьбами к ним обращаются жители накануне выборов в думу», — рассказал источник. Махонин, по его словам, попросил внимательно относиться к запросам людей.

Также на встрече Махонину презентовали реализацию партийных проектов на территории Чайковского округа. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Выборы в думу Чайковского пройдут 8—10 сентября.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках визита в Чайковский 30 августа встретился с активом местного отделения партии «Единая Россия». Встреча носила закрытый характер, рассказал источник URA.RU в чайковских политэлитах. На ней губернатору доложили о наказах жителей, которые они высказывают кандидатам в депутаты в рамках предвыборной кампании. «На встрече присутствовали глава округа Юрий Востриков и спикер чайковской думы Михаил Шубин. Местные единороссы подробно доложили с какими просьбами к ним обращаются жители накануне выборов в думу», — рассказал источник. Махонин, по его словам, попросил внимательно относиться к запросам людей. Также на встрече Махонину презентовали реализацию партийных проектов на территории Чайковского округа. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Выборы в думу Чайковского пройдут 8—10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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