Пермскому губернатору на закрытой встрече рассказали о запросах жителей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках визита в Чайковский 30 августа встретился с активом местного отделения партии «Единая Россия». Встреча носила закрытый характер, рассказал источник URA.RU в чайковских политэлитах. На ней губернатору доложили о наказах жителей, которые они высказывают кандидатам в депутаты в рамках предвыборной кампании.
«На встрече присутствовали глава округа Юрий Востриков и спикер чайковской думы Михаил Шубин. Местные единороссы подробно доложили с какими просьбами к ним обращаются жители накануне выборов в думу», — рассказал источник. Махонин, по его словам, попросил внимательно относиться к запросам людей.
Также на встрече Махонину презентовали реализацию партийных проектов на территории Чайковского округа. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Выборы в думу Чайковского пройдут 8—10 сентября.
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