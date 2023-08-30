ВСУ обстреляли Донецк просроченными ракетами

31 августа 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Год выпуска каждой запущенной украинскими силовиками ракеты АГМ-88 HARM — не позже 1996 года Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Украины запустили три ракеты АГМ-88 HARM по Донецку. Каждой из них почти по 25 лет, а срок годности такой ракеты составляет всего пять лет. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев. «Срок хранения данной ракеты [АГМ-88 HARM] — не более пяти лет. После этого ракета списывается и отправляется на утилизацию. Но вооруженные формирования Украины через поставки США продолжают использование данных ракет по территории ДНР», — заявил представитель Переверзев журналистам РИА Новости. По территории Донецка было запущено три такие ракеты. По словам представителя СЦКК, противорадиолокационная ракета АГМ-88 HARM запускается только с самолетов. В результате такой атаки ВСУ повредили многоквартирные дома. А еще из-за запуска ракет был нанесен ущерб помещению железнодорожного вокзала Донецка. Ранее URA.RU писало, что США отправили противорадиолокационные ракеты АГМ-88 HARM Украине. Это оружие было необходимо для украинских самолетов, чтобы наносить ущерб российским радиолокационным системам.

Военные Украины запустили три ракеты АГМ-88 HARM по Донецку. Каждой из них почти по 25 лет, а срок годности такой ракеты составляет всего пять лет. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев. «Срок хранения данной ракеты [АГМ-88 HARM] — не более пяти лет. После этого ракета списывается и отправляется на утилизацию. Но вооруженные формирования Украины через поставки США продолжают использование данных ракет по территории ДНР», — заявил представитель Переверзев журналистам РИА Новости. По территории Донецка было запущено три такие ракеты. По словам представителя СЦКК, противорадиолокационная ракета АГМ-88 HARM запускается только с самолетов. В результате такой атаки ВСУ повредили многоквартирные дома. А еще из-за запуска ракет был нанесен ущерб помещению железнодорожного вокзала Донецка. Ранее URA.RU писало, что США отправили противорадиолокационные ракеты АГМ-88 HARM Украине. Это оружие было необходимо для украинских самолетов, чтобы наносить ущерб российским радиолокационным системам.