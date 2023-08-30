30 августа 2023

ВСУ обстреляли Донецк просроченными ракетами

© Служба новостей «URA.RU»
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Himars.stock, нато, ракета, противокорабельная
Год выпуска каждой запущенной украинскими силовиками ракеты АГМ-88 HARM — не позже 1996 года Фото:
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Военные Украины запустили три ракеты АГМ-88 HARM по Донецку. Каждой из них почти по 25 лет, а срок годности такой ракеты составляет всего пять лет. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев.

«Срок хранения данной ракеты [АГМ-88 HARM] — не более пяти лет. После этого ракета списывается и отправляется на утилизацию. Но вооруженные формирования Украины через поставки США продолжают использование данных ракет по территории ДНР», — заявил представитель Переверзев журналистам РИА Новости. По территории Донецка было запущено три такие ракеты.

По словам представителя СЦКК, противорадиолокационная ракета АГМ-88 HARM запускается только с самолетов. В результате такой атаки ВСУ повредили многоквартирные дома. А еще из-за запуска ракет был нанесен ущерб помещению железнодорожного вокзала Донецка.

Ранее URA.RU писало, что США отправили противорадиолокационные ракеты АГМ-88 HARM Украине. Это оружие было необходимо для украинских самолетов, чтобы наносить ущерб российским радиолокационным системам.

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Военные Украины запустили три ракеты АГМ-88 HARM по Донецку. Каждой из них почти по 25 лет, а срок годности такой ракеты составляет всего пять лет. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев. «Срок хранения данной ракеты [АГМ-88 HARM] — не более пяти лет. После этого ракета списывается и отправляется на утилизацию. Но вооруженные формирования Украины через поставки США продолжают использование данных ракет по территории ДНР», — заявил представитель Переверзев журналистам РИА Новости. По территории Донецка было запущено три такие ракеты. По словам представителя СЦКК, противорадиолокационная ракета АГМ-88 HARM запускается только с самолетов. В результате такой атаки ВСУ повредили многоквартирные дома. А еще из-за запуска ракет был нанесен ущерб помещению железнодорожного вокзала Донецка. Ранее URA.RU писало, что США отправили противорадиолокационные ракеты АГМ-88 HARM Украине. Это оружие было необходимо для украинских самолетов, чтобы наносить ущерб российским радиолокационным системам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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