Момент мощного взрыва под Москвой попал на видео

Момент мощного взрыва, произошедшего в подмосковной Балашихе, был зафиксирован на видео. Кадры оказались в распоряжении редакции газеты «Известия».
Взрыв автомобиля произошел 25 апреля. По информации telegram-канала Baza, взрыв случился возле жилого дома на бульваре Нестерова. Изначально предполагалось, что причиной мог стать взрыв газового баллона, однако позже оперативные службы сообщили о том, что сработало самодельное взрывное устройство, установленное в автомобиле.
Автомобиль марки Volkswagen полностью сгорел, и следственные органы работают на месте происшествия для установления личности жертвы и причин взрыва. Уголовное дело уже возбуждено.
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