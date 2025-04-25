Момент мощного взрыва под Москвой попал на видео

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Следственные органы устанавливают личность жертвы на месте происшествия
Следственные органы устанавливают личность жертвы на месте происшествия Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

Момент мощного взрыва, произошедшего в подмосковной Балашихе, был зафиксирован на видео. Кадры оказались в распоряжении редакции газеты «Известия».

Взрыв автомобиля произошел 25 апреля. По информации telegram-канала Baza, взрыв случился возле жилого дома на бульваре Нестерова. Изначально предполагалось, что причиной мог стать взрыв газового баллона, однако позже оперативные службы сообщили о том, что сработало самодельное взрывное устройство, установленное в автомобиле.

Автомобиль марки Volkswagen полностью сгорел, и следственные органы работают на месте происшествия для установления личности жертвы и причин взрыва. Уголовное дело уже возбуждено.

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Момент мощного взрыва, произошедшего в подмосковной Балашихе, был зафиксирован на видео. Кадры оказались в распоряжении редакции газеты «Известия». Взрыв автомобиля произошел 25 апреля. По информации telegram-канала Baza, взрыв случился возле жилого дома на бульваре Нестерова. Изначально предполагалось, что причиной мог стать взрыв газового баллона, однако позже оперативные службы сообщили о том, что сработало самодельное взрывное устройство, установленное в автомобиле. Автомобиль марки Volkswagen полностью сгорел, и следственные органы работают на месте происшествия для установления личности жертвы и причин взрыва. Уголовное дело уже возбуждено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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