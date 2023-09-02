Венгрия предложила Западу сфокусировать внимание на России вместо Украины

Венгрия предложила Западу отказаться от Киева и дать гарантии безопасности РФ

03 сентября 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Запад должен дать гарантии безопасности Москве и отказаться от Киева, считает Гергей Гуйяш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия считает, что Запад должен дать гарантии безопасности России и не включать Украину в состав НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — заявил Гергей Гуйяш. Его слова приводит агентство MTI. Переговоры между Россией и Украиной будут эффективными лишь при участии в них США, считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии. По его мнению, Киев не сможет вернуть себе территории, которые в ходе конфликта отошли к РФ. Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что президент России Владимир Путин может предложить Украине переговоры. Однако это произойдет лишь в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Венгрия считает, что Запад должен дать гарантии безопасности России и не включать Украину в состав НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — заявил Гергей Гуйяш. Его слова приводит агентство MTI. Переговоры между Россией и Украиной будут эффективными лишь при участии в них США, считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии. По его мнению, Киев не сможет вернуть себе территории, которые в ходе конфликта отошли к РФ. Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что президент России Владимир Путин может предложить Украине переговоры. Однако это произойдет лишь в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.