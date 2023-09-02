02 сентября 2023

Венгрия предложила Западу сфокусировать внимание на России вместо Украины

Венгрия предложила Западу отказаться от Киева и дать гарантии безопасности РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад должен дать гарантии безопасности Москве и отказаться от Киева, считает Гергей Гуйяш Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Венгрия считает, что Запад должен дать гарантии безопасности России и не включать Украину в состав НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — заявил Гергей Гуйяш. Его слова приводит агентство MTI.

Переговоры между Россией и Украиной будут эффективными лишь при участии в них США, считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии. По его мнению, Киев не сможет вернуть себе территории, которые в ходе конфликта отошли к РФ.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что президент России Владимир Путин может предложить Украине переговоры. Однако это произойдет лишь в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Венгрия считает, что Запад должен дать гарантии безопасности России и не включать Украину в состав НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — заявил Гергей Гуйяш. Его слова приводит агентство MTI. Переговоры между Россией и Украиной будут эффективными лишь при участии в них США, считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии. По его мнению, Киев не сможет вернуть себе территории, которые в ходе конфликта отошли к РФ. Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что президент России Владимир Путин может предложить Украине переговоры. Однако это произойдет лишь в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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