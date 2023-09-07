Пентагон отменил летные испытания гиперзвукового оружия

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В Пентагоне сообщили об отмене испытаний гиперзвукового оружия Фото:

Вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты в арсенале американской армии. Об этом сообщили в Пентагоне.

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«Департамент планировал провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал <…>, чтобы проинформировать о развитии наших гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытания отменены», — передает Bloomberg заявления американского минобороны.

В материале назвали отмену испытаний неудачей для Вашингтона, так как США намеревались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.

Оружие, разрабатываемое США имеет дальность 2,78 километра. Оно состоит из ракеты наземного базирования и оснащено оборудованием для транспортировки боеприпасов и управления огнем.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва обогнала Вашингтон в разработке современного гиперзвукового оружия. По словам главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства Владимира Ермакова, все попытки США догнать РФ в этой отрасли являются бесперспективными.

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Вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты в арсенале американской армии. Об этом сообщили в Пентагоне. «Департамент планировал провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал <…>, чтобы проинформировать о развитии наших гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытания отменены», — передает Bloomberg заявления американского минобороны. В материале назвали отмену испытаний неудачей для Вашингтона, так как США намеревались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения. Оружие, разрабатываемое США имеет дальность 2,78 километра. Оно состоит из ракеты наземного базирования и оснащено оборудованием для транспортировки боеприпасов и управления огнем. Ранее в МИД России сообщили, что Москва обогнала Вашингтон в разработке современного гиперзвукового оружия. По словам главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства Владимира Ермакова, все попытки США догнать РФ в этой отрасли являются бесперспективными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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