Пентагон отменил летные испытания гиперзвукового оружия

«Департамент планировал провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал <…>, чтобы проинформировать о развитии наших гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытания отменены», — передает Bloomberg заявления американского минобороны.
В материале назвали отмену испытаний неудачей для Вашингтона, так как США намеревались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения.
Оружие, разрабатываемое США имеет дальность 2,78 километра. Оно состоит из ракеты наземного базирования и оснащено оборудованием для транспортировки боеприпасов и управления огнем.
Ранее в МИД России сообщили, что Москва обогнала Вашингтон в разработке современного гиперзвукового оружия. По словам главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства Владимира Ермакова, все попытки США догнать РФ в этой отрасли являются бесперспективными.
Вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты в арсенале американской армии. Об этом сообщили в Пентагоне. «Департамент планировал провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал <…>, чтобы проинформировать о развитии наших гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытания отменены», — передает Bloomberg заявления американского минобороны. В материале назвали отмену испытаний неудачей для Вашингтона, так как США намеревались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения. Оружие, разрабатываемое США имеет дальность 2,78 километра. Оно состоит из ракеты наземного базирования и оснащено оборудованием для транспортировки боеприпасов и управления огнем. Ранее в МИД России сообщили, что Москва обогнала Вашингтон в разработке современного гиперзвукового оружия. По словам главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства Владимира Ермакова, все попытки США догнать РФ в этой отрасли являются бесперспективными.