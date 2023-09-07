Пентагон отменил летные испытания гиперзвукового оружия

07 сентября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

В Пентагоне сообщили об отмене испытаний гиперзвукового оружия Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense Вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты в арсенале американской армии. Об этом сообщили в Пентагоне. Новость по теме Что такое гиперзвуковая ракета «Кинжал» и каковы ее преимущества. Инфографика «Департамент планировал провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал <…>, чтобы проинформировать о развитии наших гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытания отменены», — передает Bloomberg заявления американского минобороны. В материале назвали отмену испытаний неудачей для Вашингтона, так как США намеревались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения. Оружие, разрабатываемое США имеет дальность 2,78 километра. Оно состоит из ракеты наземного базирования и оснащено оборудованием для транспортировки боеприпасов и управления огнем. Ранее в МИД России сообщили, что Москва обогнала Вашингтон в разработке современного гиперзвукового оружия. По словам главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства Владимира Ермакова, все попытки США догнать РФ в этой отрасли являются бесперспективными.

Вооруженные силы США отказались проводить испытания первой гиперзвуковой ракеты в арсенале американской армии. Об этом сообщили в Пентагоне. «Департамент планировал провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал <…>, чтобы проинформировать о развитии наших гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытания отменены», — передает Bloomberg заявления американского минобороны. В материале назвали отмену испытаний неудачей для Вашингтона, так как США намеревались догнать Китай в области гиперзвукового вооружения. Оружие, разрабатываемое США имеет дальность 2,78 километра. Оно состоит из ракеты наземного базирования и оснащено оборудованием для транспортировки боеприпасов и управления огнем. Ранее в МИД России сообщили, что Москва обогнала Вашингтон в разработке современного гиперзвукового оружия. По словам главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства Владимира Ермакова, все попытки США догнать РФ в этой отрасли являются бесперспективными.