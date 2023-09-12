WSWS: США усилят свое участие на Украине из-за провала на саммите G20

WSWS: США будут поставлять Украине больше вооружения после саммита G20

12 сентября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

США готовы усугубить конфликт на Украине, сообщает WSWS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы поставить Украине еще больше вооружения после того, как в ходе саммита Большой двадцатки (G20) все больше стран Запада стали поддерживать Россию. Вашингтон готов усилить свое участие в конфликте. С таким заявлением выступил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «[Вашингтону не удалось] привлечь развивающиеся страны для участия в столкновении против России в рамках саммита G20. [Теперь] США готовятся к дальнейшей активизации своего участия в военном конфликте на Украине», — уточнили представители Комитета в своем материале . В качестве подтверждения своих выводов они ссылаются на материалы журналистов Reuters, которые писали, что в США готовы поставить Киеву ракеты большой дальности. С целью нанести больший ущерб России, Вашингтон также начал проводить совместные учения с Арменией. Кроме того страны НАТО патрулируют украинские коридоры на территории Черного моря. Американский телеканал Fox News сообщал, что страны Запада перестали осуждать Россию за начало спецоперации на Украине. Такие выводы журналисты сделали по итогам декларации, которая была подписана в ходе саммита G20 в Нью-Дели (Индия). Большинство стран выступили за проведение мирных переговоров между участниками конфликта. США и другие страны Запада также продолжают поставлять вооружение Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США готовы поставить Украине еще больше вооружения после того, как в ходе саммита Большой двадцатки (G20) все больше стран Запада стали поддерживать Россию. Вашингтон готов усилить свое участие в конфликте. С таким заявлением выступил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «[Вашингтону не удалось] привлечь развивающиеся страны для участия в столкновении против России в рамках саммита G20. [Теперь] США готовятся к дальнейшей активизации своего участия в военном конфликте на Украине», — уточнили представители Комитета в своем материале. В качестве подтверждения своих выводов они ссылаются на материалы журналистов Reuters, которые писали, что в США готовы поставить Киеву ракеты большой дальности. С целью нанести больший ущерб России, Вашингтон также начал проводить совместные учения с Арменией. Кроме того страны НАТО патрулируют украинские коридоры на территории Черного моря. Американский телеканал Fox News сообщал, что страны Запада перестали осуждать Россию за начало спецоперации на Украине. Такие выводы журналисты сделали по итогам декларации, которая была подписана в ходе саммита G20 в Нью-Дели (Индия). Большинство стран выступили за проведение мирных переговоров между участниками конфликта. США и другие страны Запада также продолжают поставлять вооружение Киеву.